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03 октября 2020, суббота, 22:15 341
Происшествия 2020-10-03T22:16:02+03:00
Українські Новини
Во Львове в жилом доме прогремел взрыв. Есть пострадавшие

Во Львове в жилом доме прогремел взрыв. Есть пострадавшие

Надежда Комендантова
Взрыв, пострадавший, взрыв в доме, Взрыв в жилом доме, взрыв в квартире

1 человек пострадал в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передают Українські Новини.

"В 16:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве и пожаре в г. Львове на ул. Кульчицкой. Инцидент произошел в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении.

В результате инцидента мужчина 1997 года рождения получил ожоги, в связи с чем был госпитализирован.

При взрыве загорелись вещи домашнего обихода, ударной волной были разбиты окна и снесена дверь в квартире.

Взрывом выбило двери в одной из комнат. Фото: ГосЧСВзрывом выбило двери в одной из комнат. Фото: ГосЧС

Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются.

Как сообщали Українські Новини, 1 июля Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что Киев намерен выделить 50-100 тыс. гривен помощи пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе.

3 человека погибли и 5 были травмированы в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе. Вследствие взрыва 16 квартир были разрушены и 40 повреждены.

Тем временем, правоохранители в Запорожской области задержали мужчину, который сообщил о заминировании всех электростанций Украины, а также требовал передать ему один миллиард долларов по указанному адресу.

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