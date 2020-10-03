Во Львове в жилом доме прогремел взрыв. Есть пострадавшие

1 человек пострадал в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме во Львове. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области, передают Українські Новини. "В 16:48 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве и пожаре в г. Львове на ул. Кульчицкой. Инцидент произошел в однокомнатной квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении. В результате инцидента мужчина 1997 года рождения получил ожоги, в связи с чем был госпитализирован. При взрыве загорелись вещи домашнего обихода, ударной волной были разбиты окна и снесена дверь в квартире. Взрывом выбило двери в одной из комнат. Фото: ГосЧС Обстоятельства происшествия на данный момент выясняются. Как сообщали Українські Новини, 1 июля Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко заявил, что Киев намерен выделить 50-100 тыс. гривен помощи пострадавшим в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе. 3 человека погибли и 5 были травмированы в результате взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе. Вследствие взрыва 16 квартир были разрушены и 40 повреждены. Тем временем, правоохранители в Запорожской области задержали мужчину, который сообщил о заминировании всех электростанций Украины, а также требовал передать ему один миллиард долларов по указанному адресу.