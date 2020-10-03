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03 октября 2020, суббота, 11:26 6782
Силовые структуры 2020-10-03T11:30:01+03:00
Українські Новини
Самолет с сыном Дроздова, которому предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ

Самолет с сыном Дроздова, которому предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ

Надежда Комендантова
ВСУ, авиакатастрофа под Чугуевом, авиакатастрофа АН-26 с курсантами, авиакатастрофа под Харьковом
Катастрофа Ан-26 в Чугуеве Фото: Ювента
Катастрофа Ан-26 в Чугуеве Фото: Ювента

В то время как следствие не исключает, что причиной крушения Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, командование Воздушных сил Вооруженных сил опровергает заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера о предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего ведомства перед потерпевшим крушение самолетом Ан-26 в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Воздушных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Хотя на эфир (программы "Свобода Слова") господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующего Воздушных сил, якобы самолету, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол, эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что абсурдность утверждений Кучера подтвердили все гости студии, а также его однопартиец со "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Продолжается расследование ужасной авиакатастрофы. Надо установить истину, виновных и все детали трагедии. Призываем не поддаваться манипуляциям, и пользоваться данными из достоверных источников", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, вечером 25 сентября в районе аэропорта Чугуева при попытке совершения аварийной посадки разбился самолет Ан-26.

На борту находилось 27 человек (20 курсантов Харьковского военного училища и 7 членов экипажа). 25 из них погибли при крушении. Позже в больнице умер еще 1 военнослужащий, который был госпитализирован. 1 выживший находится в больнице с травмами средней степени тяжести.

Тем временем, Ан-26 разрешили посадку лишь спустя минуту после запроса.

 

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