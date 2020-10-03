Полиция станет брать на учет детей, которые травят других в школе. Что будет со школьниками

Полиция собирается брать на учет тех учеников, которые совершают буллинг в отношении других детей. Об этом на своей странице в Facebook рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачов. "Ребенок, совершивший буллинг (травлю) участника образовательного процесса, может приниматься на профилактический учет ювенальной превенции. Основанием для этого является копия постановления суда о привлечении ребенка, его родителей или лиц, их заменяющих, к административной ответственности по статье 173-4 (об ответственности за травлю участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении. База данных с детьми, которые травят других, войдет в единую информационную систему МВД с данными детей, с которыми осуществляют профилактическую работу. Если есть копия постановления суда, полицейский подразделения ювенальной превенции выносит постановление о том, что ребенок берется на профилактический учет и заводит на него учетно-профилактическое дело. После этого полицейские смогут: проводить ознакомительные, предупредительные и воспитательные беседы с ребенком по месту жительства, учебы или работы не реже одного раза в месяц; проводить ознакомительные, предупредительные беседы с родителями ребенка, его законными представителями, членами семьи, чтобы устранить причины и условия, побудившие ребенка совершить административное правонарушение; составлять план мероприятий по индивидуальной профилактике на основе изучения материалов характеристик и индивидуально-психологических особенностей ребенка; отведут ребенка по месту жительства, чтобы выяснить условия проживания ребенка, а также факторы, которые могут негативно на него влиять и побуждать к совершению административных правонарушений; применять другие профилактические меры, предусмотренные законодательством Украины; Если после последнего факта совершения буллинга ребенок в течение года больше не совершал травлю - она снимается с профилактического учета. Одними из задач ювенальной превенции является предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними и негативных явлений в детской среде. Как сообщали Українські Новини, в Кривом Роге 14-летняя школьница довела себя до анорексии из-за буллинга. Вес девочки упал с 56 кг до 37 кг. Она две недели провела в отделении интенсивной терапии. Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) опубликовала на своем YouTube-канале новую социально значимую песню "Буллинг" в защиту подростков, которые страдают от травли в школе и коллективе.