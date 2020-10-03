Полиция станет брать на учет детей, которые травят других в школе. Что будет со школьниками

Полиция собирается брать на учет тех учеников, которые совершают буллинг в отношении других детей.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачов.

"Ребенок, совершивший буллинг (травлю) участника образовательного процесса, может приниматься на профилактический учет ювенальной превенции. Основанием для этого является копия постановления суда о привлечении ребенка, его родителей или лиц, их заменяющих, к административной ответственности по статье 173-4 (об ответственности за травлю участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

База данных с детьми, которые травят других, войдет в единую информационную систему МВД с данными детей, с которыми осуществляют профилактическую работу.

Если есть копия постановления суда, полицейский подразделения ювенальной превенции выносит постановление о том, что ребенок берется на профилактический учет и заводит на него учетно-профилактическое дело.

После этого полицейские смогут:

проводить ознакомительные, предупредительные и воспитательные беседы с ребенком по месту жительства, учебы или работы не реже одного раза в месяц;

проводить ознакомительные, предупредительные беседы с родителями ребенка, его законными представителями, членами семьи, чтобы устранить причины и условия, побудившие ребенка совершить административное правонарушение;

составлять план мероприятий по индивидуальной профилактике на основе изучения материалов характеристик и индивидуально-психологических особенностей ребенка;

отведут ребенка по месту жительства, чтобы выяснить условия проживания ребенка, а также факторы, которые могут негативно на него влиять и побуждать к совершению административных правонарушений;

применять другие профилактические меры, предусмотренные законодательством Украины;

Если после последнего факта совершения буллинга ребенок в течение года больше не совершал травлю - она ​​снимается с профилактического учета.

Одними из задач ювенальной превенции является предупреждение совершения правонарушений несовершеннолетними и негативных явлений в детской среде.

Как сообщали Українські Новини, в Кривом Роге 14-летняя школьница довела себя до анорексии из-за буллинга. Вес девочки упал с 56 кг до 37 кг. Она две недели провела в отделении интенсивной терапии.

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) опубликовала на своем YouTube-канале новую социально значимую песню "Буллинг" в защиту подростков, которые страдают от травли в школе и коллективе.

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