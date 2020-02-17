Из-за буллинга 14-летняя школьница из Кривого Рога довела себя до анорексии

В Кривом Роге 14-летняя школьница довела себя до анорексии из-за буллинга. Вес девочки упал с 56 кг до 37 кг. Она две недели провела в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает Первый Городской.

По словам отца школьницы, вес начал уменьшаться еще летом, тогда девочка употребляла только фрукты и воду. Вес упал до 37 кг. Когда они обратились к врачам, то школьница находилась в критическом состоянии. Так как желудок не работал, кормили ее через специальный зонд. Врачи не смогли остановить падение веса и родители забрали девочку домой. По их словам, дома она чувствует себя лучше и сейчас вес перестал падать.

Родители связывают происходящее с буллингом в школе. По их словам, одногодки травили девочку за лишний вес. Но в учебном заведении утверждают, что девочку обижали не одноклассники, а сам отец. Он постоянно сравнивал ее со старшей сестрой и указывал на ее вес.

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Как сообщали Українські Новини, в январе 2019 года вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Также в мае 2019 в Киеве родителей двух учеников оштрафовали за буллинг одноклассника в школе.