подписаться на рассылку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
17 февраля 2020, понедельник, 21:08 105
Общество 2020-02-17T21:15:48+02:00
Українські Новини
Из-за буллинга 14-летняя школьница из Кривого Рога довела себя до анорексии

Из-за буллинга 14-летняя школьница из Кривого Рога довела себя до анорексии

Елена Новикова
Кривой Рог, Школьница, Буллинг в школе, Анорексия

В Кривом Роге 14-летняя школьница довела себя до анорексии из-за буллинга. Вес девочки упал с 56 кг до 37 кг. Она две недели провела в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщает Первый Городской.

По словам отца школьницы, вес начал уменьшаться еще летом, тогда девочка употребляла только фрукты и воду. Вес упал до 37 кг. Когда они обратились к врачам, то школьница находилась в критическом состоянии. Так как желудок не работал, кормили ее через специальный зонд. Врачи не смогли остановить падение веса и родители забрали девочку домой. По их словам, дома она чувствует себя лучше и сейчас вес перестал падать.

Родители связывают происходящее с буллингом в школе. По их словам, одногодки травили девочку за лишний вес. Но в учебном заведении утверждают, что девочку обижали не одноклассники, а сам отец. Он постоянно сравнивал ее со старшей сестрой и указывал на ее вес.

Как сообщали Українські Новини, в январе 2019 года вступил в силу закон о противодействии буллингу.

Также в мае 2019 в Киеве родителей двух учеников оштрафовали за буллинг одноклассника в школе.

Больше новостей о: Кривой Рог Школьница Буллинг в школе Анорексия

Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном гор...
В Великобритании нашли письмо Санта-Клаусу, написа...
В одной из киевских школ озлобленная учительница у...
Louis Vuitton и Gucci больше не сотрудничают с мод...
В НАБУ хотят закупить 90 пар кроссовок с антибактериальной стелькой по 4 тыс. гривен за пару
Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей
Новости
ВОЗ объявил коронавирус менее смертельным в сравнении с другими инфекциями 21:26
Буллинг. Фото: empathyreboot.ca
Из-за буллинга 14-летняя школьница из Кривого Рога довела себя до анорексии 21:08
Придет весеннее тепло, но штормовой ветер не отступит: прогноз погоды на 18 февраля 21:00
Сытник пожаловался Джокеру на "суровые месседжи от западных партнеров" 20:58
НАБУ планирует арендовать тир для стрельбы из штурмовой винтовки за 0,5 млн гривен 20:53
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума 12:36 Документ
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
ЦИК завершила регистрацию кандидатов в депутаты Рады в округе №179 Харьковской области
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok