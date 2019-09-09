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09 сентября 2019, понедельник, 18:11 648
Шоу-бизнес 2019-09-09T20:45:02+03:00
Українські Новини
Слова-кулі та дулі: Alyona Alyona выпустила социальную песню против травли в школе

Слова-кулі та дулі: Alyona Alyona выпустила социальную песню против травли в школе

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) опубликовала на своем YouTube-канале новую социально значимую песню "Буллинг" в защиту подростков, которые страдают от травли в школе и коллективе. 

"В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются и навсегда остаются в памяти", - с таким комментарием на своей официальной странице в Instagram исполнительница аннонсировала выход клипа. Она призывает не обращать внимания на хейтеров и не бояться показывать себя настоящими. 

Alyona Alyona призналась, что на эту песню ее вдохновил флешмоб #освежиуверенность. На своей сранице в Instagram певица призвала людей делиться своими историями и поддерживать друг друга.

В клипе певица выступает в роли защитницы и друга, которая оказывает поддержку детям, ставшим объектами издевок. Она также наглядно продемонстрировала примеры буллинга в отношении тех, кто отличается от других внешностью, сексуальной ориентацией или взглядами на жизнь. 

Режиссером видео стал киевский клипмейкер Delta Arthur, который уже не первый раз работает с певицей. 

Как сообщали Українські новини, в Украине вынесли первый приговор за буллинг. Так же депутаты предложили ввести штраф за травлю педагогов.

Ранее рэп-звезда Alyona Alyona выпустила дебютный альбом "Пушка".

Больше новостей о: Музыка Клип буллинг Alyona Alyona

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