Слова-кулі та дулі: Alyona Alyona выпустила социальную песню против травли в школе

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) опубликовала на своем YouTube-канале новую социально значимую песню "Буллинг" в защиту подростков, которые страдают от травли в школе и коллективе.

"В нашей жизни есть моменты, которые никогда не забываются и навсегда остаются в памяти", - с таким комментарием на своей официальной странице в Instagram исполнительница аннонсировала выход клипа. Она призывает не обращать внимания на хейтеров и не бояться показывать себя настоящими.

Alyona Alyona призналась, что на эту песню ее вдохновил флешмоб #освежиуверенность. На своей сранице в Instagram певица призвала людей делиться своими историями и поддерживать друг друга.

В клипе певица выступает в роли защитницы и друга, которая оказывает поддержку детям, ставшим объектами издевок. Она также наглядно продемонстрировала примеры буллинга в отношении тех, кто отличается от других внешностью, сексуальной ориентацией или взглядами на жизнь.

Режиссером видео стал киевский клипмейкер Delta Arthur, который уже не первый раз работает с певицей.

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Как сообщали Українські новини, в Украине вынесли первый приговор за буллинг. Так же депутаты предложили ввести штраф за травлю педагогов.

Ранее рэп-звезда Alyona Alyona выпустила дебютный альбом "Пушка".