Осенний призыв-2020: юристы объяснили, кто освобождается от призыва на срочную службу

В четверг, 1 октября, в Украине стартовала осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных сил Украины, в рамках которой к военной службе будут привлечены тысячи украинцев. Как передают Українські Новини, Юридический портал объяснил, кто и почему освобождается от призыва. Как утверждают эксперты, согласно ст. 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", освобождаются от призыва на военную службы следующие призывники: которым на день отправления на воинскую службу исполнилось 27 лет; имеющие проблемы со здоровьем, из-за которых признаются негодными к исполнению военной службы; которые прошли воинскую службу в других государствах до получения украинского гражданства; выполнившие обязанности военной службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов; которым после окончания высших учебных заведений присвоены военные звания офицерского состава; осужденные за совершение преступления к лишению свободы и отбывающие наказания; чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных. Кроме того, освобождение от призыва имеют призывники с проблемами и патологиями здоровья. Так выглядит перечень заболеваний, с которыми не берут на воинскую службу: кожные заболевания (экзема, псориаз, себорейный и атопический дерматит, кожный зуд, лимфаденит); все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, диафрагмальная и так далее); аллергия (конъюнктивит, дерматит и другие поражения слизистых и кожных покровов); ипертоническая болезнь I-III стадии; заболевания дыхательных путей (все виды бронхиальной астмы, осложнения после гриппа и пневмонии тяжелого течения); болезни позвоночника (сколиоз, остеохондроз, протрузии межпозвоночных дисков); заболевания опорно-двигательного аппарата; психические расстройства с периодическими соматическими проявлениями; заболевания желудочно-кишечного тракта (язва желудка, подтвержденная рентгенологическим исследованием в условиях искусственной гипотонии); болезни сердца и сердечно-сосудистой системы (все формы стенокардии и легочно-сердечной недостаточности, нарушение сердечного ритма и тахикардия); вегетососудистая дистония с пароксизмальными нарушениями, подтвержденная невропатологом, психиатром, окулистом и эндокринологом в условиях стационара; плохое зрение (дальнозоркость или близорукость любого глаза более минус 6 диоптрий и астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах более минус 3 диоптрий); Как сообщали Українські Новини, осенний призыв на воинскую службу начался в Украине 1 октября и продлится до 31 декабря 2020 года. Также сообщалось, что за время осеннего призыва, по плану Кабмина в ряды ВСУ будет призвано 13 570 человек.