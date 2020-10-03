Осенний призыв-2020: юристы объяснили, кто освобождается от призыва на срочную службу

В четверг, 1 октября, в Украине стартовала осенняя призывная кампания в ряды Вооруженных сил Украины, в рамках которой к военной службе будут привлечены тысячи украинцев. Как передают Українські Новини, Юридический портал объяснил, кто и почему освобождается от призыва.

Как утверждают эксперты, согласно ст. 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", освобождаются от призыва на военную службы следующие призывники:

которым на день отправления на воинскую службу исполнилось 27 лет;

имеющие проблемы со здоровьем, из-за которых признаются негодными к исполнению военной службы;

которые прошли воинскую службу в других государствах до получения украинского гражданства;

выполнившие обязанности военной службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов;

которым после окончания высших учебных заведений присвоены военные звания офицерского состава;

осужденные за совершение преступления к лишению свободы и отбывающие наказания;

чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных.

Кроме того, освобождение от призыва имеют призывники с проблемами и патологиями здоровья. Так выглядит перечень заболеваний, с которыми не берут на воинскую службу:

кожные заболевания (экзема, псориаз, себорейный и атопический дерматит, кожный зуд, лимфаденит);

все виды грыж (паховая, бедренная, пупочная, диафрагмальная и так далее);

аллергия (конъюнктивит, дерматит и другие поражения слизистых и кожных покровов);

ипертоническая болезнь I-III стадии;

заболевания дыхательных путей (все виды бронхиальной астмы, осложнения после гриппа и пневмонии тяжелого течения);

болезни позвоночника (сколиоз, остеохондроз, протрузии межпозвоночных дисков);

заболевания опорно-двигательного аппарата;

психические расстройства с периодическими соматическими проявлениями;

заболевания желудочно-кишечного тракта (язва желудка, подтвержденная рентгенологическим исследованием в условиях искусственной гипотонии);

болезни сердца и сердечно-сосудистой системы (все формы стенокардии и легочно-сердечной недостаточности, нарушение сердечного ритма и тахикардия);

вегетососудистая дистония с пароксизмальными нарушениями, подтвержденная невропатологом, психиатром, окулистом и эндокринологом в условиях стационара;

плохое зрение (дальнозоркость или близорукость любого глаза более минус 6 диоптрий и астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах более минус 3 диоптрий);

Как сообщали Українські Новини, осенний призыв на воинскую службу начался в Украине 1 октября и продлится до 31 декабря 2020 года.

Также сообщалось, что за время осеннего призыва, по плану Кабмина в ряды ВСУ будет призвано 13 570 человек.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости