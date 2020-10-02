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  • В Лондоне поставили первый памятник Гарри Поттеру. Рядом расположились Мэри Поппинс и медвежонок Паддигтон
02 октября 2020, пятница, 21:10 9
Lifestyle 2020-10-02T21:30:02+03:00
Українські Новини
В Лондоне поставили первый памятник Гарри Поттеру. Рядом расположились Мэри Поппинс и медвежонок Паддигтон

В Лондоне поставили первый памятник Гарри Поттеру. Рядом расположились Мэри Поппинс и медвежонок Паддигтон

Кира Молчанова
Великобритания, Лондон, Памятник, Гарри Поттер
Памятник Гарри Поттеру. Фото: Leicester Square
Памятник Гарри Поттеру. Фото: Leicester Square

Первый в мире памятник книжному и киногерою Гарри Поттеру появился в Лондоне на площади Лестер. Бронзовый "мальчик, который выжил", сидит на магической метле "Нимбус 2000".

Об этом говорится на ресурсе Leicestersquare, где рассказывается о проекте "Сцены па площади".

"Сцены на площади" – это проект, в рамках которого в Лондоне устанавливают скульптурные композиции героев известных фильмов и мультфильмов. На площади Лестер уже есть бронзовые медвежонок Паддингтон, мистер Бин, Багз Банни и Мэри Поппинс.

Статуя Гарри Поттера находится недалеко от кинотеатра, в котором прошла премьера первого фильма "поттерианы" – "Гарри Поттер и философский камень". Памятник простоит как минимум до июля 2023 года, уверяют организаторы. Кроме того, на площади будут появляться новые персонажи книг, фильмов и мультфильмов.

Медвежонок Паддингтон. Фото: Leicester SquareМедвежонок Паддингтон. Фото: Leicester Square

Мэри Поппинс. Фото: Leicester SquareМэри Поппинс. Фото: Leicester Square

Как сообщали Українські Новини, Американская компания EDsmart объявила о так называемой вакансии, за которую единоразово заплатит $1000 пяти людям, которые без остановки смогут посмотреть все фильмы франшизы без остановки.

На карантине британская писательница Джоан Роулинг заявила о запуске сайта Harry Potter At Home, чтобы помочь детям легче перенести самоизоляцию.

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