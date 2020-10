В Лондоне поставили первый памятник Гарри Поттеру. Рядом расположились Мэри Поппинс и медвежонок Паддигтон

Об этом говорится на ресурсе Leicestersquare, где рассказывается о проекте "Сцены па площади".

"Сцены на площади" – это проект, в рамках которого в Лондоне устанавливают скульптурные композиции героев известных фильмов и мультфильмов. На площади Лестер уже есть бронзовые медвежонок Паддингтон, мистер Бин, Багз Банни и Мэри Поппинс.

Revelio ✨



Today, we’re welcoming a Harry Potter statue to the Scenes in the Square interactive statue trail, joining eight other film icons celebrating a century of cinema. Hope to see you there soon!

https://t.co/zIW6CXNCCP #DiscoverLSQ pic.twitter.com/nrmzMsYfep