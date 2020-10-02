В Лондоне поставили первый памятник Гарри Поттеру. Рядом расположились Мэри Поппинс и медвежонок Паддигтон

Первый в мире памятник книжному и киногерою Гарри Поттеру появился в Лондоне на площади Лестер. Бронзовый "мальчик, который выжил", сидит на магической метле "Нимбус 2000". Об этом говорится на ресурсе Leicestersquare, где рассказывается о проекте "Сцены па площади". "Сцены на площади" – это проект, в рамках которого в Лондоне устанавливают скульптурные композиции героев известных фильмов и мультфильмов. На площади Лестер уже есть бронзовые медвежонок Паддингтон, мистер Бин, Багз Банни и Мэри Поппинс. Revelio ✨Today, we’re welcoming a Harry Potter statue to the Scenes in the Square interactive statue trail, joining eight other film icons celebrating a century of cinema. Hope to see you there soon!https:\/\/t.co\/zIW6CXNCCP #DiscoverLSQ pic.twitter.com\/nrmzMsYfep — Leicester Square (@DiscoverLSQ) September 30, 2020 Статуя Гарри Поттера находится недалеко от кинотеатра, в котором прошла премьера первого фильма "поттерианы" – "Гарри Поттер и философский камень". Памятник простоит как минимум до июля 2023 года, уверяют организаторы. Кроме того, на площади будут появляться новые персонажи книг, фильмов и мультфильмов. Медвежонок Паддингтон. Фото: Leicester Square Мэри Поппинс. Фото: Leicester Square Как сообщали Українські Новини, Американская компания EDsmart объявила о так называемой вакансии, за которую единоразово заплатит $1000 пяти людям, которые без остановки смогут посмотреть все фильмы франшизы без остановки. На карантине британская писательница Джоан Роулинг заявила о запуске сайта Harry Potter At Home, чтобы помочь детям легче перенести самоизоляцию.