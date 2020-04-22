Работа мечты: американская компания заплатит $1000 тем, кто без остановки посмотрит все части "Гарри Поттера"

Американская компания EDsmart объявила о так называемой вакансии, за которую единоразово заплатит $1000 пяти людям, выполнившим работу. В частности, компания заплатит данную сумму тем, кто без остановки смогут посмотреть все фильмы франшизы без остановки. Об этом говорится на сайте компании.

Компания EDsmart владеет одноименным образовательным порталом, в качестве образовательного эксперимента запустила конкурс, в котором предлагает поклонникам "Гарри Поттера" просмотреть все части серий фильмов "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей" без остановки, ведя трансляцию в соцсетях.

Речь идет о 10 кинолентах продолжительностью более 25 часов (1446 минут). За каждый час просмотра пяти отобранным "сотрудникам" заплатят по $41,5, в сумме — около $1 тысячи.

Для того, чтобы получить такую "должность", участникам конкурса необходимо написать эссе на 200 слов о том, почему именно они должны быть выбраны. В результате выберут 5 победителей. Кроме денежного приза, они получат набор тематических подарков.

Участие в конкурсе "Совершенная работа мечты" доступно для всех, кому исполнилось 18 лет, кто является активным пользователем соцсетей и имеет право на работу в Соединенных Штатах Америки.

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