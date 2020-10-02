Раков ждет удачный день, а у Весов возможны незапланированные траты, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в пятницу можно было смело двигаться к цели, сегодня астролог советует весь день держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к меняющимся ситуациям. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в субботу, 3 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен

Хороший день для деловых переговоров, прохождения собеседований, решения юридических вопросов. Также у Овнов наступит удачное время для наведения порядка в документах, посещения салона красоты.

Телец

Уделите внимание сегодня сфере бизнеса. Кроме того, у Тельцов будет подходящий день для решения коммерческих вопросов, проведения оздоровительных процедур, посещения психологических тренингов и SPA-салона.

Близнецы

Замечательный день для воплощения в жизнь творческих замыслов. Уделите внимание вопросам воспитания детей и отношениям с любимым человеком, хобби и увлечениям.

Рак

Хороший день для наведения порядка в доме, решения семейных и бытовых вопросов. Удачный день для любых начинаний.

Лев

День требует организованности. Удачное время для планирования, поездок, встреч и общения с друзьями. Впрочем, возможно напряжение в отношениях с членами семьи и руководством.

Дева

Хороший день для планирования бюджета, работы с финансовыми документами, получения новых навыков. Избегайте споров в общении с окружающими людьми.

Весы

Уделите внимание себе и своей внешности. Хороший день для принятия важных решений и построения долгосрочных планов. Вероятны незапланированные затраты на ремонт техники.

Скорпион

Замечательный день для завершения ранее начатых дел, общения с влиятельными людьми. Воздержитесь от споров в общении с деловыми партнерами.

Стрелец

Хороший день для наведения порядка на рабочем месте, решения текущих задач, постановки новых целей, поиска объектов деловой недвижимости. Избегайте споров в общении с детьми.

Козерог

Уделите внимание сфере финансовой деятельности. Также в этот день Козероги смогут рассмотреть возможности для увеличения капитала.

Водолей

В субботу Водолеям придется столкнуться с таким явлением, как излишнее внимание окружающих. Чтобы избавиться от этого, следует направить энергию на занятие своими личными делами, не рассказывая о них другим.

Рыбы

В этот день Рыб могут выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома представителей знака будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе – домашние. Это сделает Рыб рассеянными и может привести к недоразумениям. Звезды советуют не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество проблем может возрасти.

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