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  • Раков ждет удачный день, а у Весов возможны незапланированные траты, — гороскоп от Глобы на сегодня
02 октября 2020, пятница, 08:30 23
Lifestyle 2020-10-02T19:28:44+03:00
Українські Новини
Раков ждет удачный день, а у Весов возможны незапланированные траты, — гороскоп от Глобы на сегодня

Раков ждет удачный день, а у Весов возможны незапланированные траты, — гороскоп от Глобы на сегодня

Елена Новикова
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Гороскоп от Павла Глобы на субботу. Фото: pixabay
Гороскоп от Павла Глобы на субботу. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу можно было смело двигаться к цели, сегодня астролог советует весь день держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к меняющимся ситуациям. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в субботу, 3 октября, рассказал Павел Глоба.

Овен 

Хороший день для деловых переговоров, прохождения собеседований, решения юридических вопросов. Также у Овнов наступит удачное время для наведения порядка в документах, посещения салона красоты. 

Телец 

Уделите внимание сегодня сфере бизнеса. Кроме того, у Тельцов будет подходящий день для решения коммерческих вопросов, проведения оздоровительных процедур, посещения психологических тренингов и SPA-салона. 

Близнецы 

Замечательный день для воплощения в жизнь творческих замыслов. Уделите внимание вопросам воспитания детей и отношениям с любимым человеком, хобби и увлечениям. 

Рак 

Хороший день для наведения порядка в доме, решения семейных и бытовых вопросов. Удачный день для любых начинаний. 

Лев 

День требует организованности. Удачное время для планирования, поездок, встреч и общения с друзьями. Впрочем, возможно напряжение в отношениях с членами семьи и руководством. 

Дева 

Хороший день для планирования бюджета, работы с финансовыми документами, получения новых навыков. Избегайте споров в общении с окружающими людьми. 

Весы 

Уделите внимание себе и своей внешности. Хороший день для принятия важных решений и построения долгосрочных планов. Вероятны незапланированные затраты на ремонт техники. 

Скорпион

Замечательный день для завершения ранее начатых дел, общения с влиятельными людьми. Воздержитесь от споров в общении с деловыми партнерами.

Стрелец 

Хороший день для наведения порядка на рабочем месте, решения текущих задач, постановки новых целей, поиска объектов деловой недвижимости. Избегайте споров в общении с детьми. 

Козерог 

Уделите внимание сфере финансовой деятельности. Также в этот день Козероги смогут рассмотреть возможности для увеличения капитала. 

Водолей 

В субботу Водолеям придется столкнуться с таким явлением, как излишнее внимание окружающих. Чтобы избавиться от этого, следует направить энергию на занятие своими личными делами, не рассказывая о них другим. 

Рыбы 

В этот день Рыб могут выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома представителей знака будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе – домашние. Это сделает Рыб рассеянными и может привести к недоразумениям. Звезды советуют не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество проблем может возрасти.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет в октябре-2020

Также астрологи спрогнозировали, кому второй месяц осени принесет серьезные перемены в жизни.

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