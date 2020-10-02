Тельцов ждет финансовый успех, а Рыбы не должны убегать от проблем, — гороскоп от Глобы на сегодня

Гороскоп от Павла Глобы на сегодня. Фото: pixabay

Гороскоп от Павла Глобы на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как второй месяц осени сулит большинству знаков зодиака успех во всех сферах жизни, сегодня астролог советуют азять себя в руки и смело двигаться к цели. Подробнее о том, что ждет всех знаков зодиака в пятницу, 2 октября, рассказал Павел Глоба

Овен

В пятницу Овны могут чувствовать себя более расслабленными, чем обычно. Отпустите контроль над происходящим и тогда почувствуете себя в своей стихии. Уделите время процессу, над которым давно работаете.

Телец

Тельцам придется обратить внимание на состояние своих финансов: события будут к этому подталкивать. Возможно, судьба подкинет денежную премию или повышение зарплаты.

Близнецы

Для того, чтобы достичь цели, придется хорошенько потрудиться. В семейных делах проявите терпение к ошибкам близких людей. Благоприятный день для покупки техники.

Рак

У Раков будет очень много соблазнов. Определите первоначальные цели и не поддавайтесь на провокации. Иногда представители знака ведут себя очень безответственно. В сложных ситуациях постарайтесь как можно больше внимания уделять близким.

Лев

Прекрасный день для того, чтобы найти себе новых друзей. Очаруйте их своей непосредственностью.

Дева

Для того, чтобы добиться успехов, нужно экспериментировать. Не бойтесь рисковать и проявлять храбрость.

Весы

Прекрасный день для деловых поездок, заключения важных договоров и планирования новых перспективных проектов. Только не преувеличивайте свои достижения. Разделите успех с коллегами.

Скорпион

В этот день у Скорпионов точно все получится. Доставайте дела, которые давно откладывали. Также представителям знака нужно будет принять много важных решений, будьте рассудительны.

Стрелец

Стрельцам в пятницу удастся быть настоящим стратегом. К ним будут приходить за помощью коллеги и друзья и представителям знака легко удастся им помочь.

Козерог

Не позволяйте тяжелым временам затмить свой разум и не волнуйтесь по пустякам. Да, возможно, у Козерогов сейчас черная полоса в жизни. Но помните, что за ней обязательно придет и белая.

Водолей

Возможно, Водолеи встретят в пятницу свою вторую половинку. А тем представителям знака, которые находятся в отношениях, случайная встреча принесет много удовольствия и радости. Это может быть старый знакомый, а может быть и вообще незнакомый человек, с которым Водолеи проведут милую беседу.

Рыбы

Не убегайте от проблем, а решайте их. Вы очень часто пытаетесь найти легкий путь и уклониться от ответственности – это неправильно.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каким знакам зодиака крупно повезет в октябре-2020.

Также астрологи спрогнозировали, кому второй месяц осени принесет серьезные перемены в жизни.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости