В Украину придет потепление, но местами пройдут дожди. Где ждать потепления 3 октября

3 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +17…+23 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса. В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23 градуса. В Сваляве без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса. На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градуса. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Полтавской области местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+23 градуса. На востоке Украины облачно с прояснениями, кое-где небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градуса. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +18…+24 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса. 2 октября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17…+20 градусов, в Днепре возле Киева +16 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре. Также на выходных в Украину придет потепление.