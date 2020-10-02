В Украину придет потепление, но местами пройдут дожди. Где ждать потепления 3 октября

3 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +20…+22 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +21…+23 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Черниговской и Сумской областях местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Полтавской области местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+23 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кое-где небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +18…+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +21…+23 градуса.

2 октября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +17…+20 градусов, в Днепре возле Киева +16 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Также на выходных в Украину придет потепление.

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