подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
02 октября 2020, пятница, 05:50 828 Карта
Общество 2020-10-02T07:30:03+03:00
Українські Новини
Дожди и штормовой ветер отступят. Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая осень

Дожди и штормовой ветер отступят. Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая осень

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Наталка Диденко, Погода на выходные
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

В пятницу в Украине сохранится облачная и влажная погода, с периодическими дождями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Так, по словам Диденко, на Востоке, а также в Сумской и Полтавской существенные осадки завтра маловероятны. Также синоптик предупредила о порывистом ветре.

"Температура воздуха будет высокой на юге и востоке, +18 +23 градуса, низкой на Западе, +14 +17 градусов, на остальной территории +16 +19 градусов", - сообщила Диденко.

А в Киеве, по данным Диденко, второй день октября будет с облаками и порывистым ветром, существует вероятность дождя. Температура воздуха будет колебаться около +17, +18 градусов.

Кроме того, на выходных ожидается потепление до +19 +22 градусов.

Прогноз погоды. Карта: Фейсбук/Наталка ДиденкоПрогноз погоды. Карта: Фейсбук/Наталка Диденко

Как сообщали Українські Новини, 2 октября в Киеве облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.

Также синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре. 

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко Погода на выходные

Дожди с сильными порывами ветра. Синоптики предупр...
Когда в Украину придут морозы и пойдет снег: прогн...
Зонты и дождевики прятать рано: синоптик дала прог...
Штормовой ветер, дожди и резкое похолодание: на Ве...
Киев остался в "желтой" зоне, а Канев перевели в "красную". В Украине обновили карантинное зонирование
Посольство Беларуси призвало Украину не вмешиваться во внутренние дела страны
Новости
В России обнаружили импортные утюги со "встроенной прослушкой" 07:07
У власти заканчиваются деньги 07:00 Новости дня
За спам будут штрафовать на 8,5 тыс. гривен. Кого будут наказывать за навязчивые письма 06:55
В сентябре продажи новых легковых автомобилей выросли на 6% 06:30
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий октября: как будут проводить оплату 06:10 Инфографика
больше новостей
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
13 человек примут участие в выборах мэра Житомира: полный список 14:30
больше новостей
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
САП сдерживает ход дела расследования НАБУ о причастности мэра Белой Церкви Геннадия Дикого к коррупционной схеме 17:46
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
Словения разрешила украинцам въезд без прохождения карантина при предъявлении отрицательного теста на COVID-19
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok