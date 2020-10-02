Дожди и штормовой ветер отступят. Синоптик рассказала, когда в Украину вернется теплая осень

В пятницу в Украине сохранится облачная и влажная погода, с периодическими дождями. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Так, по словам Диденко, на Востоке, а также в Сумской и Полтавской существенные осадки завтра маловероятны. Также синоптик предупредила о порывистом ветре.

"Температура воздуха будет высокой на юге и востоке, +18 +23 градуса, низкой на Западе, +14 +17 градусов, на остальной территории +16 +19 градусов", - сообщила Диденко.

А в Киеве, по данным Диденко, второй день октября будет с облаками и порывистым ветром, существует вероятность дождя. Температура воздуха будет колебаться около +17, +18 градусов.

Кроме того, на выходных ожидается потепление до +19 +22 градусов.

Прогноз погоды. Карта: Фейсбук/Наталка Диденко

Как сообщали Українські Новини, 2 октября в Киеве облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.

Также синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

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