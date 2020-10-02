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02 октября 2020, пятница, 13:17 50
Верховная Рада и партии 2020-10-02T13:18:43+03:00
Українські Новини
Рада не примет законопроект о разграничении полномочий мэра и председателя КГГА до местных выборов, — Верещук

Рада не примет законопроект о разграничении полномочий мэра и председателя КГГА до местных выборов, — Верещук

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, мэр Киева, Председатель КГГА
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада не успеет принять законопроект №2143-3 о столице в части разграничения полномочий мэра и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) до местных выборов.

Об этом депутат парламента от фракции "Слуга народа", кандидат в мэры Киева Ирина Верещук сообщила в ходе пресс-конференции, посвященной позитивному выводу Совета Европы о законопроекте, передают Українськi Новини.

"На самом деле мы уже не успеем до выборов его принять в силу карантина, в силу того, что парламент ушел на вынужденные меры в связи с распространением COVID-19 и мы не можем сейчас рассмотреть в зале, хотя очень были настроены на то, чтобы во втором чтении и в целом принять законопроект, который бы действительно урегулировал отношения центральной власти и местной власти в Киеве", - сказала она.

При этом, по словам депутата от "Слуги народа" Дмитрия Гурина, в случае принятия законопроект должен вступать в силу после присяги депутатов Киевсовета, однако на данный момент, учитывая то, что законопроект не будет принят до выборов, у парламента есть полномочия внести правки через профильный комитет еще раз и изменить положения о вступлении законопроекта в силу для эффективного его введения в работу.

Как сообщали Українськi Новини, Совет Европы считает позитивным шагом разграничение полномочий мэра и председателя КГГА в законопроекте о столице.

Кроме того, на выборы в Киевский горсовет зарегистрировали 23 партии




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