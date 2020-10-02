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  • Попадут ли болельщики в Киеве на футбольные матчи Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов, а сборной Украины - в Лиге наций? УЕФА за ответом отправляет к Кличко
02 октября 2020, пятница, 09:39 95
Спорт 2020-10-02T11:00:03+03:00
Українські Новини
Попадут ли болельщики в Киеве на футбольные матчи Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов, а сборной Украины - в Лиг

Попадут ли болельщики в Киеве на футбольные матчи Динамо и Шахтера в Лиге чемпионов, а сборной Украины - в Лиге наций? УЕФА за ответом отправляет к Кличко

Петр Стуженко
Спорт, Футбол, Кличко, Пандемия, Болельщики, UEFA, Лига наций, Лига Чемпионов УЕФА
Виталий Кличко с Кубком Лиги чемпионов УЕФА. Фото: uaf.ua
Виталий Кличко с Кубком Лиги чемпионов УЕФА. Фото: uaf.ua

После длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса, спортивные соревнования и, в частности, футбол возвращаются к привычной форме проведения мероприятий. А именно: на трибуны разрешат приходить болельщикам.

Во всяком случае, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил частичное возвращение болельщиков на трибуны на матчах под эгидой УЕФА в тех странах, где это разрешено местными властями. В случае со столицей Украины, подобное решение будут принимать в Киевской городской государственной администрации во главе с Виталием Кличко.

Согласно принятому вечером в четверг, 1 октября, решением УЕФА, стадион на каждом матче может быть заполнен не более чем на 30 процентов, а если установлено властью ограничения ниже, то будет учитываться именно оно. Впрочем, фанатов гостевых команд на стадионы не пускать, отметили в УЕФА.

Кроме того, зрители обязаны соблюдать правила санитарного  дистанцирования, а местные власти вправе ввести дополнительные требования, например, ношение защитных масок, подчеркивается в сообщении УЕФА. Это решение вступает в силу со следующей недели, когда состоятся матчи с участием национальных команд.

Как информировали Украинские Новости, после перерыва в Германии возобновились матчи Бундеслиги, но проиходят они при пустых трибунах.

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