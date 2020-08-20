Ближайшие футбольные матчи в Украине пройдут без зрителей

Футбол во время вспышки коронавируса Фото: Facebook

Футбол во время вспышки коронавируса Фото: Facebook

Обострение эпидемиологической ситуации в стране, связанное с пандемией коронавируса повлияло на решение футбольных и медицинских функционеров об очередной приостановке допуска зрителей на стадионы.

Во всяком случае, матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", как и первые туры УПЛ пройдут без зрителей, сообщает ТК Футбол.

Причина не допуска болельщиков на трибуны – ухудшение ситуации с пандемией.

Не так давно Минздрав Украины разрешил заполнять трибуны на 25%, однако сейчас пересмотрело свое решение и снова наложил запрет на посещение матчей.

Напомним, что первый тур нового сезона УПЛ пройдет на этих выходных, а матч за Суперкубок – 25 августа.

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