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20 августа 2020, четверг, 10:55 132
Спорт 2020-08-20T11:30:02+03:00
Українські Новини
Ближайшие футбольные матчи в Украине пройдут без зрителей

Ближайшие футбольные матчи в Украине пройдут без зрителей

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, Пандемия, Болельщики, Коронавирус
Футбол во время вспышки коронавируса Фото: Facebook
Футбол во время вспышки коронавируса Фото: Facebook

Обострение эпидемиологической ситуации в стране, связанное с пандемией коронавируса повлияло на решение футбольных и медицинских функционеров об очередной приостановке допуска зрителей на стадионы.

Во всяком случае, матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", как и первые туры УПЛ пройдут без зрителей, сообщает ТК Футбол.

Причина не допуска болельщиков на трибуны – ухудшение ситуации с пандемией.

Не так давно Минздрав Украины разрешил заполнять трибуны на 25%, однако сейчас пересмотрело свое решение и снова наложил запрет на посещение матчей.

Напомним, что первый тур нового сезона УПЛ пройдет на этих выходных, а матч за Суперкубок – 25 августа.

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