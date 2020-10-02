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  • Более 95% пациентов, инфицированных COVID-19 в Пакистане выздоровели
02 октября 2020, пятница, 08:45 58
Азия 2020-10-02T09:30:02+03:00
Українські Новини
Более 95% пациентов, инфицированных COVID-19 в Пакистане выздоровели

Более 95% пациентов, инфицированных COVID-19 в Пакистане выздоровели

Татьяна Зотова
Медицина, Пакистан, Здравоохранение, Пандемия, Covid-19, Исламская Республика Пакистан
COVID-19 в Пакистане. Фото: msf.org
COVID-19 в Пакистане. Фото: msf.org

На сегодняшний день в Пакистане выздоровел 296 881 пациент с COVID-19, что делает этот показатель значительным, поскольку он составляет 95,1 процента от общего числа инфицированных.

По данным, обновленным Национальным командно-операционным центром (NCOC) на 1 октября, 747 человек дали положительный результат на коронавирус по всей стране за последние 24 часа, в то время как 5 человек погибли из-за последствий болезни, сообщило информационное агентство Dispatch News Desk (DND).

По данным NCOC, 20 сентября был проведен 32 031 тест на COVID-19, из них 11 239 - в Пенджабе, 10 881 - в Синде, 3888 - в Хайбер-Пахтунхве, 3442 - в Исламабаде, 1617 - в Белуджистане, 533 - в Гилгит-Балтистане и 431 - в Азад Джамму и Кашмир (AJK).

По состоянию на 30 сентября общее количество активных случаев COVID-19 в Пакистане составляет 8903 человека.

По данным NCOC, в настоящее время 687 пациентов с коронавирусом госпитализированы в 735 больниц с отделениями COVID по всей стране.

На данный момент 136 795 случаев коронавируса зарегистрировано в Синде, 99 378 в Пенджабе, 37 776 в Хайбер-Пахтунхва, 16 581 в Исламабаде, 15 257 в Белуджистане, 3778 в Гилгит-Балтистане и 2698 в Азад Джамму и Кашмир.

Аналогичным образом, 2497 человек умерли от COVID-19 до настоящего времени в Синде, 2234 человека в Пенджабе, 1259 человек в Хайбер-Пахтунхва, 182 человека в Исламабаде, 145 человек в Белуджистане, 88 человек в Гилгит-Балтистане и 74 в Азад Джамму и Кашмир.

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