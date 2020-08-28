После сокращения случаев COVID-19, Пакистан рассматривает возможность открытия учебных заведений

Как в Украине, так и в большинстве государств мира пытаются вернуть школьников и студентов к нормальному учебному процесу. В частности, после того, как было зафиксировано значительного сокращение случаев COVID-19, Пакистан рассматривает возможность открытия учебных заведений.

По сообщению информационного агентства Dispatch News Desk (DND), Национальный командно-операционный центр (NCOC) провел специальное заседание в Исламабаде, на котором обсуждалась единая повестка дня - открытие учебных заведений по всему Пакистану.

На сессию NCOC были приглашены представители учебных заведений, включая государственные, частные и мадарийские (религиозные), для привлечения всех заинтересованных сторон, проведения консультаций и принятия консенсусных решений об открытии различных учебных заведений от университетов до школ.

Участники были проинформированы о рисках и проблемах, связанных с открытием учебных заведений, поскольку в них будут заниматься дети и подростки всех возрастов.

Федеральный министр образования и профессионального обучения Шафкат Махмуд сказал, что основная проблема открытия учебных заведений находится в двух плоскостях: каковыми являются индикаторы открытия и какие меры принимаются для обеспечения соблюдения руководящих принципов здравоохранения, обеспечивающих использование лицевых масок, социального дистанцирования и гигиены.

Шафкат Махмуд отметил, что окончательное решение по вопросу возобновления учебного процесса в стране будет принято 7 сентября после консенсуса и изучения мнений всех заинтересованных сторон.

Было предложено открывать учебные заведения по принципу "сверху вниз" (университет, колледж, старшие школы и т. д.) на ротационной основе.

На совещании также было внесено предложение, чтобы расписание различных учебных заведений было смещено с приостановкой различных мероприятий, которые включают сокращение массовых собраний учащихся, включая внеклассные мероприятия.

Образовательные учреждения должны обеспечить соблюдение всех протоколов COVID и подготовиться соответствующим образом до принятия окончательного решения.

Специальный советник премьер-министра по вопросам национальной службы здравоохранения, регулированию и координации доктор Фейсал Султан сообщил участникам, что, хотя окончательное открытие будет осуществляться на основе консенсуса, NCOC и Министерство здравоохранения будут внимательно следить за статистикой заболеваний на ежедневной основе. В частности, чтобы оценить возможное влияние туризма и наступления священного для мусульман месяца Мухаррама на открытие учебных заведений.

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