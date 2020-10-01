Зеленский заявил о засухе в трех областях Украины и пообещал помощь фермерам

Президент Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принять решение относительно вопросов экологической безопасности страны- в частности, обеспечения граждан питьевой водой и обсудив проблему засухи в Украине, из-за которой аграрии потеряли 6,5 млрд гривен. Об этом он заявил во время участия в совещании о состоянии и проблемах развития водохозяйственного комплекса, передают Українськi Новини.

"Ожидаем от СНБО решения по экологической безопасности, в частности по обеспечению граждан питьевой водой... Мы с вами видели, что в этом году во многих областях Украины произошла засуха: в Херсонской, Николаевской, Одесской, особенно в Бессарабском направлении, действительно сложные условия", - заявил Зеленский.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам рабочего визита главы государства в Ривненскую область, передают Українськi Новини

Зеленский акцентировал внимание на необходимости поддержки устойчивого гидробаланса.

По его словам, сейчас нарабатывается помощь фермерам, пострадавшим от засухи, по разным направлениям.

Глава государства подчеркнул, что в проекте госбюджета на следующий год предусмотрено финансирование для внедрения системы страхования и расширение программ орошения в Украине, прежде всего на юге.

Президент добавил, что это возможно сделать также за счет государственных гарантий.

Председатель государственного агентства водных ресурсов Валентин Шлихта рассказал также о проблеме сброса на территории области неочищенных и неконтролируемых вод.

По его словам, ряд проблем, о которых шла речь на совещании, связаны с вопросом собственности водохозяйственных объектов мелиоративных систем.

"Сегодня уже подготовлен законопроект об организациях водопользователей, который министр экологии лично ставит задачу принять на этой сессии Верховной Рады и запустить в действие к следующему оросительному сезону. Депутаты уже знают об этом. Качество подготовки законопроекта - высокое", - сказал Шлихта.

Указано, что по результатам встречи Президент поручил правительству до начала 2021 года проработать вопрос урегулирования нормативно-правовой базы по передаче на долговременное хранение объектов инженерной инфраструктуры водохозяйственно-мелиоративного комплекса землепользователям, ведущим хозяйственную деятельность на мелиорируемых землях.

Также до 1 января Кабмин должен разработать концепцию по охране и восстановлению малых и средних рек Украины.

В сообщении подчеркнуто, что государственная экологическая инспекция должна до конца года усилить контроль за водопотреблением и водоотведением, а также соблюдением показателей качества вод, а правительство должно организовать работу по реализации проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины" от 23 июля 2015 года, урегулировать вопрос уплаты налога на добавленную стоимость, предоставления государственных финансовых гарантий по субкредитным соглашениям.

Кроме того, в Одесской области фермеры грозят перекрыть дороги, если государство не компенсирует убытки в связи с засухой.



Ранее сообщалось, что засуха в Украине уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.

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