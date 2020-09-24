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24 сентября 2020, четверг, 16:15 173
Экономика 2020-09-24T16:45:02+03:00
Українські Новини
Аграрии потеряли 6,5 млрд гривен из-за засухи

Аграрии потеряли 6,5 млрд гривен из-за засухи

Валерия Драгомирова
Засуха, Всеукраинская Аграрная Рада, Потери аграриев
Фермеры. Фото: pixabay.
Фермеры. Фото: pixabay.

Всеукраинская аграрная рада (ВАР) оценивает потери аграриев в 6,5 млрд гривен от засухи в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении ВАРа, передают Українськi Новини.

"6,5 млрд гривен - это потери, которые понесли сельхозпроизводители в результате нынешней аномальной засухи", - сказано в нем.

Отмечается, что пагубное влияние погоды на будущие урожаи аграриев ассоциация отметила в конце марта.

В связи с этим ВАР объявила сбор средств на приобретение посевного материала для своих участников из Одесской области.

По данным ассоциации, в помощи нуждаются 14 предприятий.

Как сообщали Українськi Новини, в мае заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что из-за засухи аграрии потеряли 30,5% посевов озимых культур в Одесской области.

Кроме того, в Одесской области фермеры грозят перекрыть дороги, если государство не компенсирует убытки в связи с засухой. 

Ранее сообщалось, что засуха в Украине уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров. 

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