Аграрии потеряли 6,5 млрд гривен из-за засухи

Всеукраинская аграрная рада (ВАР) оценивает потери аграриев в 6,5 млрд гривен от засухи в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении ВАРа, передают Українськi Новини.

"6,5 млрд гривен - это потери, которые понесли сельхозпроизводители в результате нынешней аномальной засухи", - сказано в нем.

Отмечается, что пагубное влияние погоды на будущие урожаи аграриев ассоциация отметила в конце марта.

В связи с этим ВАР объявила сбор средств на приобретение посевного материала для своих участников из Одесской области.

По данным ассоциации, в помощи нуждаются 14 предприятий.

Как сообщали Українськi Новини, в мае заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что из-за засухи аграрии потеряли 30,5% посевов озимых культур в Одесской области.

Кроме того, в Одесской области фермеры грозят перекрыть дороги, если государство не компенсирует убытки в связи с засухой.



Ранее сообщалось, что засуха в Украине уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.

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