Аграрии потеряли 6,5 млрд гривен из-за засухи

Всеукраинская аграрная рада (ВАР) оценивает потери аграриев в 6,5 млрд гривен от засухи в 2020 году. Об этом говорится в сообщении ВАРа, передают Українськi Новини. "6,5 млрд гривен - это потери, которые понесли сельхозпроизводители в результате нынешней аномальной засухи", - сказано в нем. Отмечается, что пагубное влияние погоды на будущие урожаи аграриев ассоциация отметила в конце марта. В связи с этим ВАР объявила сбор средств на приобретение посевного материала для своих участников из Одесской области. По данным ассоциации, в помощи нуждаются 14 предприятий. Как сообщали Українськi Новини, в мае заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что из-за засухи аграрии потеряли 30,5% посевов озимых культур в Одесской области.Кроме того, в Одесской области фермеры грозят перекрыть дороги, если государство не компенсирует убытки в связи с засухой. Ранее сообщалось, что засуха в Украине уничтожила всходы озимых почти на четверти миллиона гектаров.