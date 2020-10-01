Жена Кулебы возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет

Супруга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, волонтер Евгения Кулеба возглавила список партии "Слуга народа" на выборах в Киевский городской совет.

Об этом свидетельствует избирательный список партии, опубликованный Киевской городской территориальной избирательной комиссией на сайте Киевского городского совета, передают Українськi Новини.



Список из 110 кандидатов в депутаты Киевсовета возглавила жена министра и волонтер Евгения Кулеба.



Вторым номером указан адвокат и телеведущий телеканала "СТБ" Михаил Присяжнюк.



Третьим в списке "Слуги народа" идет бронзовая медалистка Олимпийский игр в 2000 году и Чемпионате мира по легкой атлетике в 1997 году, советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака по вопросам спорта Елена Говорова.



Номер четыре в списке партии - глава общественной организации "Твердыня" Юрий Федоренко.



Он также баллотировался в депутаты Верховной Рады на досрочных парламентских выборах в 2019 году под №158 избирательного списка "Слуги народа".



Под №5 в Киевсовет баллотируется букинист Владислав Трубицин.



Также в списке - экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (№10), пресс-секретарь фракции, помощник на общественных началах председателя фракции в парламенте "Слуга народа" Давида Арахамии Юлия Палийчук (№22), журналист "Нового канала" Анна Олицкая (№39) и более 10 помощников депутатов Рады от фракции "Слуга народа".



При этом изначально список партии состоял из 118 кандидатов в депутаты, однако ТИК отказала в регистрации 8 кандидатам в связи с отсутствием каких-либо документов.



Как сообщали Українськi Новини, Киевский теризбирком зарегистрировал 23 партии на выборы в горсовет.



Кроме того, за должность мэра Киева будут соревноваться 20 кандидатов.

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