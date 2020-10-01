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01 октября 2020, четверг, 18:20 115
Выборы 2020-10-01T18:20:55+03:00
Українські Новини
Жена Кулебы возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет

Жена Кулебы возглавила список "Слуги народа" на выборах в Киевсовет

Валерия Драгомирова
Слуга народа, Местные выборы, Выборы в Киевсовет, Жена Кулебы, Евгения Кулеба
Евгения Кулеба. Фото: Facebook/Женя Кулеба
Евгения Кулеба. Фото: Facebook/Женя Кулеба

Супруга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, волонтер Евгения Кулеба возглавила список партии "Слуга народа" на выборах в Киевский городской совет.

Об этом свидетельствует избирательный список партии, опубликованный Киевской городской территориальной избирательной комиссией на сайте Киевского городского совета, передают Українськi Новини.

Список из 110 кандидатов в депутаты Киевсовета возглавила жена министра и волонтер Евгения Кулеба.

Вторым номером указан адвокат и телеведущий телеканала "СТБ" Михаил Присяжнюк.

Третьим в списке "Слуги народа" идет бронзовая медалистка Олимпийский игр в 2000 году и Чемпионате мира по легкой атлетике в 1997 году, советник председателя Офиса Президента Андрея Ермака по вопросам спорта Елена Говорова.

Номер четыре в списке партии - глава общественной организации "Твердыня" Юрий Федоренко.

Он также баллотировался в депутаты Верховной Рады на досрочных парламентских выборах в 2019 году под №158 избирательного списка "Слуги народа".

Под №5 в Киевсовет баллотируется букинист Владислав Трубицин.

Также в списке - экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (№10), пресс-секретарь фракции, помощник на общественных началах председателя фракции в парламенте "Слуга народа" Давида Арахамии Юлия Палийчук (№22), журналист "Нового канала" Анна Олицкая (№39) и более 10 помощников депутатов Рады от фракции "Слуга народа".

При этом изначально список партии состоял из 118 кандидатов в депутаты, однако ТИК отказала в регистрации 8 кандидатам в связи с отсутствием каких-либо документов.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский теризбирком зарегистрировал 23 партии на выборы в горсовет.

Кроме того, за должность мэра Киева будут соревноваться 20 кандидатов.

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