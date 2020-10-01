Верховная Рада хочет увеличить ставку акциза на автогаз и уменьшить на бензин

Увеличить ставку акциза на автогаз и уменьшить ее на акциз предлагают депутаты Верховной Рады, приняв законопроект №4098-2 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо".

Об этом сообщает ресурс Enkorr со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Известно, что документ был зарегистрирован 30 сентября группой из шести народных депутатов во главе с председателем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.

Проектом закона, текстом которого располагает enkorr, предлагается уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €169,5 за 1000 л и повысить акциз на СУГ с €52 до €124,50 за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить та текущем уровне — €139,5/1000 л.

По расчетам "Консалтинговой группы А-95", принятие предложенных ставок акциза приведет к удешевлению бензина А-95 на 1,74 грн/л и к одновременному подорожанию газа на 2,9 грн/л. В средних ценах на конец сентября 2020 г. соотношение составит 21,21 грн/л на бензин против 14,90 грн/л на газ.

Кроме того, расчеты показывают, что имплементация предложения главы "тэковского" комитета увеличит поступления в госбюджет от "топливных" налогов на 8,3 млрд грн.

Отметим, это уже четвертый зарегистрированный с начала сентября законопроект в парламенте, который призван изменить ставки акцизов на топливо.

В частности, первым законопроектом предлагается унифицировать акциз на бензин, автогаз и ДТ на уровне €139,5 за 1000 л. Эту инициативу лоббируют украинские НПЗ "Укртатнафта" и "Укргаздобыча". Данный проект также поддерживается Нефтегазовой ассоциацией Украины, объединяющей крупнейшие сети АЗС.

В свою очередь Украинская ассоциация сжиженного газа через своих парламентских лоббистов во главе с Ниной Южаниной зарегистрировали законопроект, который предусматривает фиксирование соотношения ставок акцизного налога на автогаз на уровне 25% от ставки акциза на автомобильные бензины.

Еще один документ был подан депутатом от фракции "Слуга народа" Алексеем Ковалевым. Он предлагает уменьшить акциз на бензин с €213,50 до €139,50 за 1000 л. При этом ставки на ДТ и автогаз оставить на действующем уровне — €139 и € 52 за 1000 л соответственно.

Как сообщал enkorr, о необходимости пересмотра ставок акциза заявили в "Консалтинговой группе А-95". По мнению экспертов, структура потребления моторных топлив в Украине нуждается в коррекции с целью максимального использования нефтеперерабатывающих мощностей, выравнивания торгового баланса и увеличения налоговых поступлений.

Эксперты отметили, что если сегодня акциз на газ составляет 24,4% от акциза на бензин, то для решения задачи сбалансированного нефтепродуктообеспечения это соотношение должно быть не менее 70–75%. При этом акцизный налог на дизтопливо можно оставить на текущем уровне.

"Бензин станет доступнее, сжиженный газ подорожает, но сохранит свою ценовую привлекательность, НПЗ получат перспективу развития, рынок снизит зависимость от импорта, а государство получит дополнительные налоги", — заявили в "А-95", подчеркнув, что выход на новую структуру потребления будет плавным и займет не менее пяти лет.

Отметим, идея корректировки акцизов направлена на снижение привлекательности сжиженного газа, объем потребления которого за последние семь лет увеличился вдвое с параллельным уменьшением использования бензина — одного из ключевых продуктов в номенклатуре производства компании "Укртатнафта". В компании считают, что унификация ставок акцизов приведет к снижению спроса на сжиженный газ и к росту продаж бензина.

Как сообщали Українські Новини, Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) констатирует нарастающее давление нефтеперерабатывающих и добывающих компаний на органы власти Украины с целью увеличить свою долю рынка за счет нерыночных механизмов, в результате чего под удар будут поставлены потребители и энергетическая безопасность Украины.

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