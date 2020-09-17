В ВР внесен законопроект №4098 о сбалансированности ставок акцизного налога на топливо, который снизит цены на бензин

В ВР внесен законопроект №4098 о сбалансированности ставок акцизного налога на топливо, который снизит цены на

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо", который позволит существенно снизить цены на бензин. Об этом сообщает информационное агенство УНИАН.

Текст соответствующего проекта закона №4098 еще не опубликован на сайте парламента.

Автор законопроекта народный депутат (фракция "Слуга народа") Алексей Мовчан в комментарии УНИАН рассказал, что законопроект касается выравнивания акцизов для топлива.

"Сейчас акцизы прописаны для бензинов порядка 213 евро, для дизеля - 139 евро и для автомобильного газа - 52 евро. Это приводит к неравенству разного вида топлива на одном рынке. Мы предлагаем использовать справедливый подход ко всем автомобилистам там, где ставка для всех видов топлива одинаковая - на уровне 139 евро", - сказал он.

Как повлияют акцизы на стоимость топлива

Нардеп спрогнозировал, что цены на дизельное топливо, которое покупают потребители, никак не поменяются от изменения акцизов. При этом автогаз подорожает на 3-3,4 гривни, а бензин подешевеет на 2,9-3,0 гривни.

"То есть по сегодняшним ценам газ может стоить 14 гривень, а бензин порядка 18 гривень. Тогда потребитель будет принимать решение в сторону бензина, поскольку пользоваться российским газом будет невыгодно", - добавил Мовчан.

Перспективы украинских НПЗ

По его словам, из-за сокращения потребления бензина в пользу дешевого автомобильного газа из России, украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут закрыться.

"У нас в стране остался один нормально работающий нефтеперерабатывающий завод (Кременчугский – УНИАН), но если сохранится темп падения потребления бензина, которое происходит в стране с 2012 года, то в ближайшее несколько лет завод может закрыться. Это значит, что мы будем еще более зависимы от импорта, негде будет перерабатывать украинскую нефть, и сократятся рабочие места", - пояснил депутат.

Падение производства топлива в Украине

Мовчан констатирует, что производство на отечественных НПЗ падает, поскольку дешевый российский автомобильный газ в силу низкого акциза вытесняет бензин. Но наращивание поставок энергетических ресурсов из страны-агрессора является небезопасным и противоречит государственной политике.

"Дешевый импортный российский газ – это прямое финансирование страны-агрессора. Порядка 45% заходит из РФ и еще порядка трети заходит из Беларуси. Хотя есть вероятность, что это тот же российский газ. Наша задача этим регулированием поддержать украинского нефтепереработчика, который сможет развиваться, больше платить в бюджет, модернизировать свое производство. Фискальный эффект мы оцениваем порядка плюс 5 миллиардов гривень доходов в год", - сказал он.

Мовчан отметил, что эту законодательную инициативу поддерживают все отечественные нефтепереработчики, включая государственные Шебелинский НПЗ "Укргазвыдобування", поскольку законопроект и им предоставит возможности для эффективной работы и развития.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости