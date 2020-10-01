Верховна Рада хоче збільшити ставку акцизу на автогаз і зменшити на бензин

Збільшити ставку акцизу на автогаз і зменшити її на акциз пропонують депутати Верховної Ради, прийнявши законопроєкт №4098-2 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на паливо".

Про це повідомляє ресурс Enkorr з посиланням на сайт Верховної Ради.

Відомо, що документ був зареєстрований 30 вересня групою з шести народних депутатів на чолі з головою комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом.

Проєктом закону, текст якого має у своєму розпорядженні enkorr, пропонується зменшити акциз на бензин з € 213,50 до € 169,5 за 1000 л і підвищити акциз на ЗВГ з € 52 до € 124,50 за 1000 л. При цьому акциз на дизельне паливо залишити та поточному рівні - € 139,5 / 1000 л.

За розрахунками "Консалтингової групи А-95", прийняття запропонованих ставок акцизу призведе до здешевлення бензину А-95 на 1,74 грн / л і до одночасного подорожчання газу на 2,9 грн / л. В середні ціни на кінець вересня 2020 р. співвідношення складе 21,21 грн / л на бензин проти 14,90 грн / л на газ.

Крім того, розрахунки показують, що імплементація пропозиції глави "пеківського" комітету збільшить надходження до держбюджету від "паливних "податків на 8,3 млрд грн.

Зокрема, першим законопроєктом пропонується уніфікувати акциз на бензин, автогаз і ДП на рівні € 139,5 за 1000 л. Цю ініціативу лобіюють українські НПЗ "Укртатнафта" і "Укргазвидобування". Цей проєкт також підтримується нафтогазовою асоціацією України, яка об'єднує найбільші мережі АЗС.

Своєю чергою Українська асоціація скрапленого газу через своїх парламентських лобістів на чолі з Ніною жителя півдня зареєстрували законопроєкт, який передбачає фіксування співвідношення ставок акцизного податку на автогаз на рівні 25% від ставки акцизу на автомобільні бензини.

Ще один документ був поданий депутатом від фракції "Слуга народу" Олексієм Ковальовим. Він пропонує зменшити акциз на бензин з € 213,50 до € 139,50 за 1000 л. При цьому ставки на ДТ і автогаз залишити на чинному рівні - € 139 і € 52 за 1000 л відповідно.

Як повідомляв enkorr, про необхідність перегляду ставок акцизу заявили в "Консалтинговій групі А-95". На думку експертів, структура споживання моторних палив в Україні потребує корекції з метою максимального використання нафтопереробних потужностей, вирівнювання торгового балансу і збільшення податкових надходжень.

Експерти відзначили, що якщо сьогодні акциз на газ становить 24,4% від акцизу на бензин, то для вирішення завдання збалансованого нафтопродуктозабезпечення це співвідношення має бути не менше 70-75%. При цьому акцизний податок на дизпальне можна залишити на поточному рівні.

"Бензин стане доступнішим, скраплений газ подорожчає, але збереже свою цінову привабливість, НПЗ отримають перспективу розвитку, ринок знизить залежність від імпорту, а держава отримає додаткові податки", - заявили в "А -95", підкресливши, що вихід на нову структуру споживання буде плавним і займе не менше п'яти років.

Як повідомляли Українські Новини, Нафтогазова асоціація України (НАУ) констатує наростальний тиск нафтопереробних і видобувних компаній на органи влади України з метою збільшити свою частку ринку коштом неринкових механізмів, в результаті чого під удар будуть поставлені споживачі та енергетична безпека України.

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