подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
11.06.20 13:00 Пресс-конференция лидеров общественных организаций и объединений внутренне перемещенных лиц

  • Новости
  • Экономика
  • Инициативы украинских НПЗ обойдутся потребителям в 11 млрд грн и вызовут дестабилизацию поставок
11 июня 2020, четверг, 11:15 1405
Экономика 2020-06-11T11:15:01+03:00
Українські Новини
Инициативы украинских НПЗ обойдутся потребителям в 11 млрд грн и вызовут дестабилизацию поставок

Инициативы украинских НПЗ обойдутся потребителям в 11 млрд грн и вызовут дестабилизацию поставок

Татьяна Зотова
Экспорт, Укртатнафта, Топливо, Акциз, Бензин, Нафтогаз
НПЗ, нефтеперерабатывающая отрасль. Фото:delo.ua
НПЗ, нефтеперерабатывающая отрасль. Фото:delo.ua

Нефтегазовая ассоциация Украины (НАУ) констатирует нарастающее давление нефтеперерабатывающих и добывающих компаний на органы власти Украины с целью увеличить свою долю рынка за счет нерыночных механизмов, в результате чего под удар будут поставлены потребители и энергетическая безопасность Украины, информирует портал enkorr.ua.

"Инициативы украинских НПЗ по введению 8,5% пошлины на российские поставки дизтоплива и сжиженного газа приведут не только к дополнительному росту закупочных цен, но и разрушат устойчивую систему нефтепродуктообеспечения, приведут к появлению уже новых мега-поставщиков с повышенной долей рынка и всеми вытекающими отсюда рисками", - говорится в пресс-релизе отраслевой ассоциации.

План НПЗ не приведет к существенному увеличению переработки нефти и выпуску нефтепродуктов, уверены в НАУ. Причина - повышенный выпуск бензина и мазута, которые не имеют ликвидного сбыта. Инициативы по ограничению направлений поставок дизтоплива и сжиженного газа приведут к росту цен на эти ходовые позиции и будут субсидировать убыточные позиции.

"Фактически вопрос стоит следующим образом: кто будет платить за содержание и развитие НПЗ, их владельцы или потребители? НПЗ принадлежат крупнейшим финансово-промышленным группам с государственным и частным капиталом, мы считаем несправедливым полностью перекладывать эту нагрузку на население и промышленность", - заявила президент НАУ Неля Привалова.

По расчетам ассоциации, предлагаемые ограничения обойдутся экономике Украины в 11 млрд грн в год. Требуя помощи от государства и потребителей, сами НПЗ не берут на себя никаких обязательств по части объемов производства и размера инвестиций, подчеркивают в НАУ.

"Наше объединение крупнейших сетей автозаправочных станций и оптовых поставщиков нефтепродуктов протестует против информационных манипуляций, которые вводят в заблуждение чиновников и общественность", - говорится в пресс-релизе отраслевой ассоциации.

В НАУ отмечают, что ключевой проблемой украинских НПЗ, притом как государственных, так и частных, является отсутствие инвестиций.

Скупая инвестиционная политика привела к закрытию заводов, уменьшению объемов нефтепереработки, устаревшей конфигурации выпуска моторных топлив и как следствие к увеличению импортозависимости Украины, отмечает НАУ. Аналогичны причины падения добычи углеводородов.

Из-за этого Украина вынуждена платить максимальные в Европе цены при закупке нефтепродуктов. Продукция украинских заводов реализуется по принципу импортного паритета, создавая дополнительный заработок заводов на уровне $50–60/т.

При этом несмотря на высокую импортозависимость, у страны нет безальтернативных поставщиков, рынок диверсифицирован, благодаря чему страна не знает проблем с поставками топлива с 2005 года.

НАУ ожидает, что в связи со сменой рыночной конъюнктуры в этом году ни один из источников поставок дизельного топлива не будет иметь более 30% рынка. В последние годы этот показатель превышали поставки из России и Беларуси.

В то же время в Нефтегазовой ассоциации Украины солидарны с НПЗ в понимании проблемы чрезмерной доли сжиженного газа в топливном балансе страны и высказывают публичную поддержку поэтапной коррекции ставок акцизного сбора на бензин и автогаз. Однако подчеркивают, что подобные изменения должны стать частью стратегии по развитию рынка нефтепродуктов, а не приниматься путем продавливания отдельных инициатив без надлежащей проработки.

Напомним, в феврале 2020 г. "Укртатнафта" совместно с "Нафтогазом" подали жалобу в Межведомственную комиссию по вопросам международной торговли (МКМТ), требуя ввести пошлины на импорт ДТ и СУГ из России на уровне 8,46% с ежегодным повышением до 25,4% к 2024 г. Под давлением депутатов, ориентированных на группу "Приват", решение об отказе во введении ограничений на импорт российского топлива отложено на июнь.

Больше новостей о: Экспорт Укртатнафта Топливо Акциз Бензин Нафтогаз

В Украине нет предпосылок для ограничения импорта ...
"Нефтегаз Украины" отозвал Юрия Витренко из состав...
Цены на бензин обвалились: как изменится стоимость...
Киевские сушки и пряники поехали в Соединенное Кор...
С начала эпидемии в Украине новый рекорд заболеваемости коронавирусом за сутки
В Киеве второй день подряд увеличивается количество больных коронавирусом
Новости
Будем предлагать меры. В Минздраве прокомментировали резкий рост заболеваемости коронавирусом 11:40
В Винницкой области "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов дальнего сообщения: список маршрутов 11:39
Коцюбинское могут присоединить к Киеву 11:38
Шестилетней дочери убитого Джорджа Флойда подарили полную стипендию в Техасском университете 11:37
Ваврыш с Ткаченко возведут жилые дома на территории Одесской киностудии, - СМИ 11:31
больше новостей
"Укрзализныця" с 12 июня запускает еще один поезд дальнего следования 23:49
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
Условий для путешествий украинцев за границу пока нет, — турагентство 15:58
Апрельский рейтинг зарплат: кому из силовиков начислили самую большую сумму 12:20 Инфографика
Пенсионный фонд направил на финансирование июньских пенсий еще 1,7 млрд гривен 22:47 Инфографика
больше новостей
Украинские власти проигнорировали 100-летие аса-истребителя Ивана Кожедуба 13:59
Венедиктова призналась, что "съест" всю свою финансовую подушку из-за небольшой зарплаты 12:42
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но выше чем в европейских странах 12:52
Порошенко сообщают о подозрении. Скриншот видео ГБР
Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении 17:26
Первыми из заграничных курортов для граждан Украины откроются Турция и Грузия 07:30
больше новостей
В Винницкой области "Укрзализныця" восстанавливает движение поездов дальнего сообщения: список маршрутов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok