Сенкевич и Чайка выходят во второй тур на выборах мэра Николаева, – соцопрос

33,6% респондентов, опрошенных Украинской социологической группой среди жителей Николаева проголосовали бы за действующего мэра Александра Сенкевича, 23,3% – за предпринимателя Владислава Чайку на выборах городского председателя.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в пресс-центре Українських Новин.

Респондентов спросили, за кого бы они проголосовали из предложенного списка, если бы выборы проходили в следующее воскресенье.

Среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 33,6% – за Сенкевича ("Пропозиція"), 23,3% – за Чайку ("Оппозиционная платформа – За життя"), 19,1% – за Татьяну Домбровскую ("Слуга народа"), 7,4% – за Юрия Гранаутова ("За будущее"), 6,2% – за Елену Киселеву ("Европейская солидарность"), 4,9% – за Николая Круглова ("Наш край"), остальные кандидаты набирают менее 2% голосов.

На вопрос о том, как они оценивают работу Сенкевича в должности мэра Николаева, 53,9% опрошенных ответили, что негативно (25,4% – негативно, 28,5% – скорее негативно), 40,5% – позитивно (18% – позитивно, 22,5% – скорее позитивно), 5,6% затруднились ответить.

Опрос проводился 3-10 сентября среди 400 совершеннолетних жителей Николаева методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українські новини, лидерами на выборах в Николаевский горсовет, согласно соцопросу, оказались ОПЗЖ и "Слуга народа".

Также на выборах в Харьковский горсовет лидируют "Блок Кернеса" и ОПЗЖ.

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