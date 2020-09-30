подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
30 сентября 2020, среда, 13:09 882
Выборы 2020-09-30T15:00:04+03:00
Українські Новини
На выборах в Харьковский горсовет лидируют "Блок Кернеса" и ОПЗЖ

На выборах в Харьковский горсовет лидируют "Блок Кернеса" и ОПЗЖ

Надежда Комендантова
Опрос, Выборы, Геннадий Кернес, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: censor.net
Выборы. Фото: censor.net

41% жителей Харькова и области, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Харьковский городской совет проголосовали бы за "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 25,5% - за "Оппозиционную платформу – За жизнь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 9,2% выбрали "Слугу народа", 7,5% - "Блок Юлии Светличной "Вместе", 6,7% - "Партию Шария".

Кроме того, 2,4% опрошенных проголосовали бы за "Европейскую Солидарность", 1,8% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 1,3% - "Голос".

Другие партии набрали меньше 1%.

Опрос проводился 2-9 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Харьковской области методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Харькова, 3% - для области.

Как сообщали Українськi Новини, 46,1% опрошенных Украинской социологической группой жителей Харькова и области на выборах мэра проголосовали бы за мэра Геннадия Кернеса от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 29,5% - за депутата Верховной Рады Александра Фельдмана от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Также огласно опросу, больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского.

В то же время, почти 60% жителей Донецкой и Луганской областей на местных выборах проголосуют за ОПЗЖ.

Больше новостей о: Опрос Выборы Геннадий Кернес ОПЗЖ Местные выборы-2020

ОПЗЖ лидирует на выборах в Харьковский облсовет, -...
Попов обещает спасти сеть клиник Киева от последст...
Кернес и Фельдман выходят во 2 тур на выборах мэра...
ОПЗЖ обвинила партии Зеленского и Порошенко в сгов...
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму
В Киеве почти вдвое упала заболеваемость коронавирусом, несмотря на антирекорд по Украине
Новости
МАУ прекращает выполнение рейсов из двух городов в Тель-Авив с октября 15:08
Супрун рассказала о рисках заболевания COVID-19 у детей. Как уберечься 15:08
Нацполиция отказалась допросить Байдена по делу Шокина 14:46
Кабмин установил возможность компенсации за услуги "муниципальной няни" 14:44
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
Курс доллара упал. Почем продают валюту в обменниках во вторник 10:23
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
больше новостей
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Список кандидатов в мэры Львова пополнился "слугой народа" и нардепом 16:49
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
"Украина – не банкомат", – Деркач предложил Западу вернуть 13 млрд долл. и забрать назад "соросят" 17:40
больше новостей
ОПЗЖ лидирует на выборах в Харьковский облсовет, - опрос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok