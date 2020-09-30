На выборах в Харьковский горсовет лидируют "Блок Кернеса" и ОПЗЖ

41% жителей Харькова и области, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Харьковский городской совет проголосовали бы за "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 25,5% - за "Оппозиционную платформу – За жизнь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 9,2% выбрали "Слугу народа", 7,5% - "Блок Юлии Светличной "Вместе", 6,7% - "Партию Шария".

Кроме того, 2,4% опрошенных проголосовали бы за "Европейскую Солидарность", 1,8% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина", 1,3% - "Голос".

Другие партии набрали меньше 1%.

Опрос проводился 2-9 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Харьковской области методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Харькова, 3% - для области.

Как сообщали Українськi Новини, 46,1% опрошенных Украинской социологической группой жителей Харькова и области на выборах мэра проголосовали бы за мэра Геннадия Кернеса от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 29,5% - за депутата Верховной Рады Александра Фельдмана от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Также огласно опросу, больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского.

В то же время, почти 60% жителей Донецкой и Луганской областей на местных выборах проголосуют за ОПЗЖ.

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