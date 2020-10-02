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02 октября 2020, пятница, 07:07 25
Общество 2020-10-02T07:15:02+03:00
Українські Новини
В России обнаружили импортные утюги со "встроенной прослушкой"

В России обнаружили импортные утюги со "встроенной прослушкой"

Петр Стуженко
Россия, Прослушка, Утюг, Подслушивающее устройство, Шпак
Василий Шпак и утюг с
Василий Шпак и утюг с "прослушкой". Коллаж: andreeva54.livejournal.com

После серии обнародованных разолачений украинских чиновников, базировавшихся на материалах, добытых в ходе незаконного снятия информации, проще говоря - прослушки, настала очередь "дуть на воду" функционерам в России. Правда реакция на возможное нелегальное подслушивание отдельных должностных лиц у северных соседей, мягко говоря, удивляет.

Как сообщает портал currenttime.tv, директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Василий Шпак 30 сентября рассказал журналистам, что в России были найдены утюги иностранного производства "со встроенной прослушкой".

Где именно была обнаружена такая техника и поступали ли они в широкую продажу или были доставлены на правительственные объекты, чиновник предпочел не уточнять.

"Есть закладки (секретные функции в технике, позволяющие вести шпионаж за пользователем). Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном, - рассказал Шпак. -Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то (способ связи)".

Как сообщали Українські новини, в сентябре 2019 Служба безопасности Украины задержала бывших и действующих сотрудников ведомства по подозрению в незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации.

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