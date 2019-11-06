СБУ задержала своих сотрудников по подозрению в незаконном прослушивании

Служба безопасности Украины задержала бывших и действующих сотрудников ведомства по подозрению в незаконном прослушивании абонентов и сбыте полученной информации.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передают Українськi Новини.

"Установлено, что злоумышленники через личные проверенные связи подыскивали клиентов для предоставления "услуг". Бывший работник подбирал заказчиков, действующие - технически обеспечивали снятия информации", - сказано в нем.

Отмечается, что стоимость прослушивания одного абонентского номера на 2 месяца составила 9 тыс. долларов.

Досудебное следствие устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

На данный момент продолжаются неотложные следственно-оперативные действия, фигуранты производства задержаны, принимается решение об объявлении им о подозрениях в совершении уголовного преступления.

Как сообщали Українські Новини, Труба нашел крутую прослушку у себя в кабинете.

После чего в ГБР рассказали, что прослушка повредит расследованию дел.