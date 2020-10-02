У Росії виявили імпортні праски з "вбудованим прослуховуванням"

Після серії оприлюднених викриттів українських чиновників, що базувалися на матеріалах, здобутих в ході незаконного зняття інформації, простіше кажучи - прослушки, настала черга "дути на воду" функціонерам в Росії. Правда реакція на можливе нелегальне підслуховування окремих посадових осіб у північних сусідів, м'яко кажучи, дивує.

Як повідомляє портал currenttime.tv, директор департаменту радіоелектронної промисловості Міністерства промисловості і торгівлі РФ Василь Шпак 30 вересня розповів журналістам, що в Росії були знайдені праски іноземного виробництва "з вбудованим прослуховуванням".

Де саме була виявлена ​​така техніка і надходили вони в широкий продаж або були доставлені на урядові об'єкти, чиновник вважав за краще не уточнювати.

"Є закладки (секретні функції в техніці, що дозволяють вести шпигунство за користувачем). Пару прасок ми бачили з мікрофонами. Звичайна праска. З мікрофоном, - розповів Шпак. -Відповідно, щоб з цього мікрофона щось кудись кидати, потрібен якийсь (спосіб зв'язку)".

Як повідомляли Українські новини, у вересні 2019 Служба безпеки України затримала колишніх і діючих співробітників відомства за підозрою в незаконному прослуховуванні абонентів і збуті отриманої інформації.

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