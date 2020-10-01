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01 октября 2020, четверг, 09:59 52
Финансы 2020-10-01T10:15:01+03:00
Українські Новини
В августе платежный баланс сведен с профицитом в $353 млн

В августе платежный баланс сведен с профицитом в $353 млн

Сергей Жолобецкий
Дефицит, Профицит, Платежный баланс, текущий счет платежного баланса
Импорт в Украину продолжает сокращаться
Импорт в Украину продолжает сокращаться

В то время как госказна опустела в 2 раза, профицит текущего счета платежного баланса в августе составил 370 млн долларов (в августе прошлого года дефицит составлял 881 млн долларов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Экспорт товаров уменьшился всего на 2.0% (в июле - на 15.4%), тогда как импорт товаров и дальше сокращался высокими темпами - на 17.8% (в июле - на 21.2%).

В январе - августе 2020 профицит текущего счета составил 4.2 млрд долларов, или 4.6% от ВВП (в январе - августе 2019 дефицит составлял 3.7 млрд долларов, или 4.0% от ВВП).

Профицит баланса первичных доходов увеличился до 178 млн долларов по сравнению с 73 млн долларов в августе 2019 года.

Это произошло за счет большего сокращения выплат по доходам от инвестиций (в 1.5 раза), чем снижение поступлений по статье "оплата труда" (на 24.8%).

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в августе составило 372 млн долларов (в августе 2019 чистое заимствование составило 878 млн долларов).

Отток по финансовому счету был минимальным и составил 19 млн долларов (в августе прошлого года приток составлял 947 млн ​​долларов): отток по операциям государственного сектора (272 млн долларов) было компенсировано чистым притоком по операциям частного сектора (вместе с ошибками и упущениями - 253 млн долларов).

Профицит сводного платежного баланса составил 353 млн долларов (в августе 2019 - 69 млн долларов).

Погашение долга перед МВФ составило 139 млн долларов.

По состоянию на 1 сентября 2020 году объем международных резервов составил 29.0 млрд долларов, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4.8 месяца.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году дефицит текущего счета платежного баланса сократился до 1,1 млрд долларов (0,7% от ВВП).

В целом за 2019 сводный платежный баланс сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов (в 2018 году - 2,9 млрд долларов).

В то время как НБУ продает валюту из резервов, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в сентябре сократился в 2,1 раза с 45,657 млрд гривен (на 1 сентября) до 21,275 млрд гривен (на 1 октября).

В январе-марте текущего года доходы населения увеличились на 7,3% по сравнению с 1-м кварталом 2019 года до 874,409 млрд гривен.

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