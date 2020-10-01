Суд арестовал недвижимость, картины, антиквариат и счета президента МАУ Дыхне, — источник

Высший специализированный суд наложил арест на имущество президента авиакомпании "Международне авиалинии Украины" (МАУ) Евгения Дыхне.

Об этом Українстким Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, сначала ходатайство было подано в Высший антикоррупционный суд, а позже в апелляционную палату.

Источник не уточнил перечень имущества, на которое наложен арест.

Однако, речь идет о недвижимости, антиквариате, картинах, часах и банковском счете.

Дыхне подозревается в том, что, будучи руководителем аэропорта "Борисполь", незаконно распорядился имуществом аэропорта, повлекшем нанесение государству ущерба на более 16,5 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, бывший руководитель международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область), президент МАУ Евгений Дыхне внес залог в размере 5,3 млн гривен.

Однако Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Высший антикоррупционный суд арестовать имущество президента авиакомпании "Международне авиалинии Украины" (МАУ) Евгения Дыхне.

9 сентября 2019 года Наблюдательный совет МАУ назначил первого заместителя генерального директора международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) Евгения Дыхне на должность президента компании.

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