МАУ назначила президентом компании первого замгендиректора "Борисполя"

Наблюдательный совет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) назначил первого заместителя генерального директора международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) Евгения Дыхне на должность президента компании вместо Юрия Мирошникова.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета авиакомпании Арон Майберг в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Контракт у президента компании Юрия Мирошникова закончился 15 сентября. В качестве президента он не продолжен... Президентом был избран Евгений Дыхне", - сказал он.

Майберг отметил, что Дыхне приступит к выполнению своих обязанностей с 18 сентября.

(Новость дополнена подробностями)

При этом, согласно решению общего собрания акционеров, Мирошников был избран членом наблюдательного совета с 13 сентября.

По словам Майберга, Дыхне был избран исходя из его опыта в качестве менеджера железной дороги, а также в связи с тем, что он был одним из тех, кто добился значительного роста в аэропорту "Борисполь".

Он считает, что новому президенту необходимо быть прагматичным и понять экономику компании.

"То, что нужно сделать новому президенту после того, как он вникнет в структуру, понять экономику и быть прагматичным. Если власть сделает те реформы, которые дадут возможность активно развить, значит, нужно строить программу развития, которая должна показывать позитивный баланс", - сказал Майберг.

Также председатель набсовета отметил, что МАУ заинтересованы в совместном развитии мультимодального хаба на базе аэропорта "Борисполь".

Кроме того, в 2020 году компания планирует увеличить флот самолетов Embraer-195 с 2 до 4 для усиления региональных перевозок.

Как сообщали Українськi Новини, ранее бывший топ-менеджмент МАУ подозревался в завладении 10 млн грн госсредств.

Тем временем Киевское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начало расследование относительно изменения норм провоза ручной клади крупнейшей украинской авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

Также МАУ пообещали не использовать проблемные Boeing MAX без всех необходимых разрешений.