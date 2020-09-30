Октябрь начнется с дождей, гроз и сильного ветра. Прогноз погоды на четверг

1 октября в Киеве облачно, дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +16…+18 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +12…+17 градусов. В Карпатах сильный дождь, температура ночью +3…+8 градусов, днем +7…+12 градусов. В Моршине сильный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +12…+14 градусов. В Трускавце сильный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +11…+13 градусов. В Сваляве сильный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +11…+13 градусов. На севере Украины облачно, небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +14…+19 градусов. В центре Украины облачно, дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов. На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса. На юге Украины облачно, дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса. В Крыму облачно, небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса. В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус. 30 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18…+21 градус, в Днепре возле Киева +17 градусов. Напомним, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре. Также в первые дни октября в Украине местами ожидаются сильные дожди, а также штормовые порывы ветра