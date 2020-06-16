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16 июня 2020, вторник, 16:56 12
Общество 2020-06-16T17:00:01+03:00
Українські Новини
В Раде намерены штрафовать за спам на сумму до, 3,4 тыс. гривен

В Раде намерены штрафовать за спам на сумму до, 3,4 тыс. гривен

Кира Молчанова
Штрафы, Спам, Рассылка, Спам-рассылка
Ноутбук. Фото pixabay.com
Ноутбук. Фото pixabay.com

Верховная Рада намерена ввести штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен за рассылку спама и от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. гривен за непредоставление возможности отказаться от рассылки коммерческих уведомлений.

За принятие законопроекта № 3014 за основу проголосовали 248 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроектом предлагается за рассылку спама ввести штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен (от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан), а за непредоставление конечному пользователю электронных коммуникационных услуг возможности при получении коммерческих электронных сообщений с целю рекламы или продажи товаров или услуг отказаться от их рассылки или отправки коммерческих электронных коммуникаций без предоставления информации о лице отправителя (кроме сообщений поставщика электронных коммуникационных услуг по предоставлению электронных коммуникационных услуг конечным пользователям, с которыми он заключил договор о предоставлении электронных коммуникационных услуг) на его адрес электронной почты, номер телефона или другой сетевой идентификатор — штраф от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. гривен (от 200 до необлагаемых минимумов доходов граждан).

Также законопроектом предлагается за невыполнение законных требований должностных лиц Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, или за создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей ввести штраф от 17 тыс. до 51 тыс. гривен (от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан).

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров намерен инициировать повышение штрафов за неношение маски в помещениях и общественном транспорте.

Верховная Рада запретила в этот период начислять штрафы за неуплату кредита.

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