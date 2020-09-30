На границе с Молдовой ограничили работу пункта пропуска "Паланка - Маяки - Удобное"

Государственная пограничная служба заявляет, что работа пункта пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" на границе с Молдовой временно ограничена.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"Республика Молдова официально сообщила о временном ограничении движения транспортных средств в пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное". Ограничение связано с проведением ремонтных работ дорожного покрытия автодороги "Одесса - Кишинев" (вблизи н. п. Паланка Республики Молдова)", - говорится в нем.

В общем ремонтные работы продлятся до 30 октября включительно.

В течение этого периода не будет осуществляться пропуск грузовых транспортных средств общим весом более 3,5 тонн.

На время проведения дорожно-ремонтных работ водителей просят воздержаться от пересечения государственной границы в пункте пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" и выбрать другие маршруты движения.

Как сообщали Українськi Новини, 27 августа Госпогранслужба заявила, что на украинско-белорусской границе работает 7 пунктов пропуска.

Глава Молдовы Игорь Додон заявил о намерении участвовать в президентских выборах и баллотироваться на второй срок.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости