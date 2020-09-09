Президентские выборы в Молдове: Додон будет баллотироваться повторно

В то время как украинцам объяснили новые правила избирательной кампании перед местными выборами, глава Молдовы Игорь Додон заявил о намерении участвовать в президентских выборах и баллотироваться на второй срок.

Об этом пишет издание AGORA, передают Українські Новини.

Сегодня, 9 сентября, Додон обратился в Центральный избирательный комитет Молдовы для формирования и регистрации инициативной группы для сбора подписей в поддержку его кандидатуры.

"Я принял решение участвовать в выборах президента из-за поддержки граждан Молдовы, с твердым убеждением, что необходимо продолжить те социальные и экономические инициативы, которые были реализованы в течение моего первого срока", — сказал он позже во время брифинга.

Додон подчеркнул, что Молдове нужен лидер, который обладает силой и ответственностью.

Президентские выборы пройдут в Молдове 1 ноября 2020 года и станут четвертыми за всю историю независимости государства. Согласно данным ЦИК, на сегодня было выдвинуто восемь кандидатов.

Как сообщали Українські Новини, события, которые произошли после недавних президентских выборов в Беларуси, стали причиной роста прибывших в Украину белорусов.

Также председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал преждевременными разговоры о возможном участии в выборах президента в 2024 году.

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