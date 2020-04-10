Добывающая отрасль может сильно пострадать из-за пандемии коронавируса, - Коболев

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев заявляет, что пандемия коронавирусной инфекции окажет негативное влияние на добывающую отрасль.

Об этом он сказал в ходе онлайн-форума "Последствия энергетического кризиса для Украины", передают Українські Новини.

"Поскольку "Нефтегаз" является крупнейшей добывающей компанией в стране, с точки зрения газа, это (пандемия коронавируса) экономику нашего бизнеса и способность экономически целесообразно добывать кардинально снизит", - отметил Коболев.

Кроме того, он добавил, что ожидает дальнейшего снижения европейских цен на газ, что окажет большое давление на добывающую отрасль.

"Укргаздобыча" является крупнейшим добытчиком газа в Украине и, согласно постановлению Кабмина, обязана реализовывать все объемы добытого газа Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" для потребностей населения. 100% акций компании принадлежит "Нефтегазу".

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Украина сократила добычу природного газа на 1,1%, или на 232 млн куб. м, до 20,658 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом.

Также на время карантина запретили отключать электричество и газ на стратегически важных объектах.