Служебная собака помогла найти грабителей, которые, представившись коммунальщиками, чуть не задушили женщину в

29 сентября грабители, представившись коммунальщиками, совершили разбойное нападение на пожилую женщину. Найти преступников помогла служебная собака, в то время как в Киеве бездомные собаки напали на советницу главы Офиса Президента. Об этом сообщает Национальная полиция Днепропетровской области.

Так, около 11:00 29 сентября в городе Никополь, двое мужчин под предлогом проверки электросчетчиков попали в квартиру и нанесли 86-летней пенсионерке телесные повреждения, после чего забрали ценные вещи.

Женщина рассказала полицейским, что грабители душили ее и требовали рассказать, где в квартире хранятся деньги и золотые украшения.

"Полицейские с помощью служебной собаки Бильт нашли одного из нападавших в подвале дома, где живет потерпевшая. У него изъяли похищенные золотые украшения и пневматический пистолет. Второго грабителя полицейские задержали в городе через несколько часов оперативных поисков", – сообщают в полиции.

Полицейский и служебный пес Бильт, которые задержали грабителя в Никополе. Фото: Нацполиция

Нападавшими оказались местные жители 28-и и 16-и лет, младший из которых ранее был судим за аналогичное преступление.

"Фигурантов задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", – заявили в полиции.

Как сообщали Українські новини, в Украине больше не будут продавать конфискованных животных на аукционах.

Также в 2017 году полицейских просили надевать на служебных собак бронежилеты.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости