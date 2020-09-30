29 сентября грабители, представившись коммунальщиками, совершили разбойное нападение на пожилую женщину. Найти преступников помогла служебная собака, в то время как в Киеве бездомные собаки напали на советницу главы Офиса Президента. Об этом сообщает Национальная полиция Днепропетровской области. Так, около 11:00 29 сентября в городе Никополь, двое мужчин под предлогом проверки электросчетчиков попали в квартиру и нанесли 86-летней пенсионерке телесные повреждения, после чего забрали ценные вещи. Женщина рассказала полицейским, что грабители душили ее и требовали рассказать, где в квартире хранятся деньги и золотые украшения. "Полицейские с помощью служебной собаки Бильт нашли одного из нападавших в подвале дома, где живет потерпевшая. У него изъяли похищенные золотые украшения и пневматический пистолет. Второго грабителя полицейские задержали в городе через несколько часов оперативных поисков", – сообщают в полиции. Полицейский и служебный пес Бильт, которые задержали грабителя в Никополе. Фото: Нацполиция Нападавшими оказались местные жители 28-и и 16-и лет, младший из которых ранее был судим за аналогичное преступление. "Фигурантов задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о вручении им уведомления о подозрении по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются", – заявили в полиции. Как сообщали Українські новини, в Украине больше не будут продавать конфискованных животных на аукционах. Также в 2017 году полицейских просили надевать на служебных собак бронежилеты.