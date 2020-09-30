Кабмин продлил программу "теплых кредитов" до 2022

Кабинет Министров продлил программу стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") на 2021 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Реализация программы в следующем году требует выделения из государственного бюджета 150 млн гривен.

В частности, ожидается выделение 8,57 млн гривен на компенсации семьям, установившим твердотопливные котлы и 141,43 млн гривен на компенсации домохозяйствам, купившим энергоэффективные материалы для утепления частных домов.

При этом в программе отсутствуют расходы на выплату компенсаций объединениям совладельцев многоквартирных домов.

Ожидается, что 1,22 тыс. домохозяйств смогут установить твердотопливные котлы, 12,5 тыс. домохозяйств - утеплить частные дома.

Как сообщали Українськi Новини, проект государственного бюджета на 2021 год не предусматривает отдельных программ по государственной поддержке энергоэффективности в жилом секторе.

Фонд энергоэффективности, который ранее хотел запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда, выплатил около 545,76 млн гривен безвозвратной помощи по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий в 2019 году.

Кредиты по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий реализуются через государственные банки - Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Приватбанк.

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