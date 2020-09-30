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30 сентября 2020, среда, 16:32 292
Кабмин 2020-09-30T16:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмин продлил программу "теплых кредитов" до 2022

Кабмин продлил программу "теплых кредитов" до 2022

Елена Новикова
Кабмин, Госбюджет, теплые кредиты, Госбюджет-2021, Проект госбюджета-2021, Стимулирование энергоэффективных мероприятий
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua
Кабмин. Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров продлил программу стимулирования энергоэффективных мероприятий (программа "теплых кредитов") на 2021 год. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

Реализация программы в следующем году требует выделения из государственного бюджета 150 млн гривен.

В частности, ожидается выделение 8,57 млн гривен на компенсации семьям, установившим твердотопливные котлы и 141,43 млн гривен на компенсации домохозяйствам, купившим энергоэффективные материалы для утепления частных домов.

При этом в программе отсутствуют расходы на выплату компенсаций объединениям совладельцев многоквартирных домов.

Ожидается, что 1,22 тыс. домохозяйств смогут установить твердотопливные котлы, 12,5 тыс. домохозяйств - утеплить частные дома.

Как сообщали Українськi Новини, проект государственного бюджета на 2021 год не предусматривает отдельных программ по государственной поддержке энергоэффективности в жилом секторе.

Фонд энергоэффективности, который ранее хотел запретить ОСМД брать "теплые кредиты" параллельно с участием в программе фонда, выплатил около 545,76 млн гривен безвозвратной помощи по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий в 2019 году.

Кредиты по программе стимулирования энергоэффективных мероприятий реализуются через государственные банки - Ощадбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк и Приватбанк.

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