Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе: военный ранен

Военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела боевиками позиций подразделений операции Объединенных сил в районе Зайцево (Донецкая область). Об этом говорится в сообщении пресс-центра оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Сегодня, 30 сентября, в районе населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", - сказано в нем. Отмечается, что военный был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС. 28 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 5 раз нарушали режим полного прекращения огня. 24 сентбря на Донбассе двое украинских военных ранены из-за подрыва на неизвестном устройстве.