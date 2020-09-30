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30 сентября 2020, среда, 16:10 493
Происшествия 2020-09-30T16:45:02+03:00
Українські Новини
Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе: военный ранен

Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе: военный ранен

Елизавета Драбкина
Боевики, война на Донбассе, Ситуация в зоне ООС
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua
Вооруженные силы. Фото: flickr.com/ministryofdefenceua

Военнослужащий получил осколочное ранение в результате обстрела боевиками позиций подразделений операции Объединенных сил в районе Зайцево (Донецкая область).

Об этом говорится в сообщении пресс-центра оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 30 сентября, в районе населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из подствольного гранатомета. Вследствие вражеского выстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение", - сказано в нем.

Отмечается, что военный был оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Состояние его здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Как сообщали Українськi Новини, 29 сентября боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС.

28 сентября в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики 5 раз нарушали режим полного прекращения огня.

24 сентбря на Донбассе двое украинских военных ранены из-за подрыва на неизвестном устройстве.

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