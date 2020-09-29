Количество провокаций растет. На Донбассе боевики пять раз нарушали режим прекращения огня

Вчера, 28 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушали режим полного прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что в утренние часы суток недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время - из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГосЧС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Донбассе двое украинских военных были ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве.

Также 27 сентября на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли позиции украинских военных.

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