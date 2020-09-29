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29 сентября 2020, вторник, 08:30 227
Силовые структуры 2020-09-29T09:00:01+03:00
Українські Новини
Количество провокаций растет. На Донбассе боевики пять раз нарушали режим прекращения огня

Количество провокаций растет. На Донбассе боевики пять раз нарушали режим прекращения огня

Анна Рудык
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчера, 28 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушали режим полного прекращения огня. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что в утренние часы суток недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник открывал огонь из стрелкового оружия, а в вечернее время - из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи Авдеевки враг провоцировал наших военных из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы у населенного пункта Шумы. На этом участке противник применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет.

"Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было. Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГосЧС ликвидировали пожар недалеко от населенного пункта Нижнетеплое", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 29 сентября, по всей линии разграничения наблюдается тишина, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Как сообщали Українські Новини, ранее на Донбассе двое украинских военных были ранены в результате подрыва на неизвестном устройстве.

Также 27 сентября на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза обстреляли позиции украинских военных.

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