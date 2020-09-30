Кабмин в октябре собирается провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба

Кабинет Министров решил провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины с 1 октября до 1 ноября.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

Кабмин создал организационный комитет по подготовке и проведению конкурса во гласе с министром юстиции Денисом Малюськой и министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко (они сопредседатели).

Оргкомитет должен в недельный срок утвердить положение о жюри конкурса и его состав.

Министерству культуры и информационной политики поручено профинансировать проведение конкурса, обеспечить общественное обсуждение эскиза герба и до 1 декабря внести Министерству юстиции предложения по результатам конкурса для учета их во время разработки законопроекта "О государственных символах Украины".

Объявление о проведении конкурса доводится до сведения граждан через средства массовой информации, официальные веб-сайты Минюста и Минкультуры.

Проекты эскизов, представленные после 1 ноября, рассматриваться не будут.

Победителей конкурса определяет жюри во время выставки проектов эскизов.

Итоги конкурса оргкомитет подводит до 1 декабря.

Авторы лучший эскизов проектов будут премированы: первая премия - 100 тыс. гривен, вторая - 50 тыс. гривен, третья - 30 тыс. гривен.

Если по результатам конкурса первая премия не присуждается, оргкомитет информирует Кабмин о результатах конкурса и инициирует продление срока конкурса.

Победитель конкурса передает авторские имущественные права на эскиз логотипа путем заключения договора с Минкультуры.

Как сообщали Українськi Новини, 25 августа Верховная Рада решила провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба.

При этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что не знает, каким будет конкурс на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины и каким сам Герб будет в итоге утвержден.

До 1 ноября Кабмин должен провести всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба, а до 1 декабря - определить победителя и представить на рассмотрение Рады предложения, установленные по результатам конкурса.

В июле 2009 года Кабмин во главе с премьер-министром Юлией Тимошенко утвердил проект большого Государственного Герба и внес его на утверждение Рады, однако Рада не утвердила его.

Тогда изображение большого герба включало в себя изображение малого герба в центре, по сторонам от него - фигуры льва и запорожского казака, снизу была расположена лента, окрашенная в цвета национального флага, а сверху герб увенчан короной.

Малый герб Украины был принят 19 февраля 1992 года, он представляет собой синий щит с золотистым знаком княжества Владимира (трезубец).

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