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07 сентября 2020, понедельник, 23:49 352
Общество 2020-09-07T23:49:01+03:00
Українські Новини
Покажет время. Разумков не знает, каким будет Большой Государственный Герб

Покажет время. Разумков не знает, каким будет Большой Государственный Герб

Кира Молчанова
Герб, Герб Украины, Дмитрий Разумков, Большой Государственный Герб
Герб Украины. Фото: brightwallpapers.com.ua
Герб Украины. Фото: brightwallpapers.com.ua

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что не знает, каким будет конкурс на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины и каким сам Герб будет в итоге утвержден.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Посмотрим, каким он будет. Я не знаю точно, каким он будет, не могу сказать. Выбираю не я, а люди с опытом в этой сфере, так как каждый должен заниматься своим делом", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли конкурс простой формальностью.

Он считает, что новый конкурс нужен, "потому что на сегодня не было проведено необходимых процедур и закон не был проголосован".

"Вы правильно отметили, что это не первый конкурс. Будем надеяться, и я считаю это правильным, что к 30-летию Дня Независимости мы этот вопрос урегулируем. Каким будет Герб - покажет время. Первое, с чего мы начали - создали рабочую группу по разработке законопроекта, а параллельно будет идти процесс по конкурсу для того, чтобы не попасть в ситуацию, о которой Вы говорите - конкурсы провели, все было готово, а законопроекта так и нет", - добавил спикер.

Разумков подчеркнул, что на сегодняшний день того Кабмина, во времена которого проходили предыдущие конкурсы, уже нет, а те решения не были доведены до конца и проголосованы в зале парламента.

"Их вряд ли можно считать полностью легальными, поэтому мы должны проводить конкурс", - подчеркнул председатель Рады.

Как сообщали Українські Новини, Рада поручила Кабмину провести новый конкурс на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины.

Вместе с тем, в 1997 и 2008 годах уже проводились конкурсы на лучший эскиз Большого Герба.

Эскиз, который победил на конкурсе, используется Вооруженными силами, он размещен в зале приемов Офиса Президента.

Также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признался, что еще не думал, идти ли ему на президентские выборы в 2024 году.

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