Покажет время. Разумков не знает, каким будет Большой Государственный Герб

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что не знает, каким будет конкурс на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины и каким сам Герб будет в итоге утвержден.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Посмотрим, каким он будет. Я не знаю точно, каким он будет, не могу сказать. Выбираю не я, а люди с опытом в этой сфере, так как каждый должен заниматься своим делом", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли конкурс простой формальностью.

Он считает, что новый конкурс нужен, "потому что на сегодня не было проведено необходимых процедур и закон не был проголосован".

"Вы правильно отметили, что это не первый конкурс. Будем надеяться, и я считаю это правильным, что к 30-летию Дня Независимости мы этот вопрос урегулируем. Каким будет Герб - покажет время. Первое, с чего мы начали - создали рабочую группу по разработке законопроекта, а параллельно будет идти процесс по конкурсу для того, чтобы не попасть в ситуацию, о которой Вы говорите - конкурсы провели, все было готово, а законопроекта так и нет", - добавил спикер.

Разумков подчеркнул, что на сегодняшний день того Кабмина, во времена которого проходили предыдущие конкурсы, уже нет, а те решения не были доведены до конца и проголосованы в зале парламента.

"Их вряд ли можно считать полностью легальными, поэтому мы должны проводить конкурс", - подчеркнул председатель Рады.

Как сообщали Українські Новини, Рада поручила Кабмину провести новый конкурс на лучший эскиз Большого Государственного Герба Украины.

Вместе с тем, в 1997 и 2008 годах уже проводились конкурсы на лучший эскиз Большого Герба.

Эскиз, который победил на конкурсе, используется Вооруженными силами, он размещен в зале приемов Офиса Президента.

Также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков признался, что еще не думал, идти ли ему на президентские выборы в 2024 году.

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