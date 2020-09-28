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28 сентября 2020, понедельник, 11:50 150 Инфографика
Общество 2020-09-28T11:50:39+03:00
Українські Новини
В Киевской области 140 новых случая коронавируса. В Белой Церкви умерла женщина 49-ти лет

В Киевской области 140 новых случая коронавируса. В Белой Церкви умерла женщина 49-ти лет

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, статистика коронавируса, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус.
Коронавирус.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 27 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 140 человек до 8 854, умерших - на 1 до 173.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"На 10:00 официально подтверждено 8 854 случая заболевания коронавирусом. В том числе у 735 детей и у 953 медицинских работников. За сутки подтверждено 140 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 13 детей в возрасте от 9 месяцев до 17 лет и у 127 взрослых", - сказано в нем.

6 заболевших 27 сентября были госпитализированы.

Из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 на стационарном лечении находятся 1 173 больных, остальные 7 681 - на амбулаторном лечении под наблюдением врачей.

За сутки из больниц выписаны 19 человек, в том числе 2 ребенка.

Всего выздоровели 5 365 человек, в том числе 451 ребенок в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

"За период эпидемии в Киевской области умерло 173 больных с подтвержденным COVID-19. За сутки поступило сообщение об одном летальном случае у больного с подтвержденным COVID-19 (умерла женщина 49 лет, г. Белая Церковь)", - сказано в сообщении.

За сутки в Киевский областной лабораторный центр поступило 127 сообщений о подозрении на коронавирус, а всего - 12 330 сообщений.

За 22 490 контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

Как сообщали Українськi Новини, 26 сентября количество заболевших коронавирусом в Киевской области увеличилось на 143 человека до 8 714, умерших - на 1 до 172.

Ранее Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности.

Тем временем, с 28 сентября в Украине вступило в силу обновленное карантинное зонирование.

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