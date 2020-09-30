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30 сентября 2020, среда, 12:47 164
Выборы 2020-09-30T13:15:02+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ лидирует на выборах в Харьковский облсовет, - опрос

ОПЗЖ лидирует на выборах в Харьковский облсовет, - опрос

Анна Рудык
Опрос, Соцопрос, ОПЗЖ, Местные выборы-2020, выборы-2020
Голосование. Фото: Pixabay
Голосование. Фото: Pixabay

31,4% жителей Харькова и области, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", на выборах депутатов в Харьковский областной совет проголосовали бы за "Оппозиционную платформу – За жизнь", 30,5% - "Блок Кернеса - Успешный Харьков".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом, 12,2% респондентов выбрали бы "Слугу народа", 9,3% - "Блок Юлии Светличной "Вместе".

Кроме того, 5,3% проголосовали бы за "Партию Шария", 4,3% - "Европейскую Солидарность", 2,5% - "Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Другие партии набрали меньше 1%.

Опрос проводился 2-9 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Харьковской области методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Харькова, 3% - для области.

Как сообщали Українськi Новини, согласно опросу, больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского.

Также почти 60% жителей Донецкой и Луганской областей на местных выборах проголосуют за ОПЗЖ.

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