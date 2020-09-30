Луценко сообщил, что борется с раком и перенес операцию в Германии

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко болеет онкозаболеванием и перенес операцию в Германии. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Сегодня, в день Веры, Надежды и Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади 8-часовая операция и дни боли. Впереди - химиотерапия", - написал Луценко. Он заверил всех, что все будет хорошо. Также Луценко добавил, что несмотря на болезнь, остается в политике. Как сообщали Українськi Новини, единственной причиной, которая заставила бывшего Народного депутата Украины Ирину Луценко, жену Юрия Луценко, досрочно сложить обязанности парламентария, стало резкое ухудшение состояния здоровья. В копии заявления на имя председателя Парламента Дмитрия Разумкова от депутата Ирины Луценко она указывает как причину ухода из Рады именно серьезные проблемы с самочувствием. Также 12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко. За соответствующее решение проголосовали 275 депутатов при минимально необходимых 226.