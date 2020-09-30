подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
ONLINE
Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

  • Новости
  • Политика
  • Луценко сообщил, что борется с раком и перенес операцию в Германии
30 сентября 2020, среда, 10:24 963
Политика 2020-09-30T10:26:35+03:00
Українські Новини
Луценко сообщил, что борется с раком и перенес операцию в Германии

Луценко сообщил, что борется с раком и перенес операцию в Германии

Анна Рудык
Заболеваемость раком, Юрий Луценко, Борьба с раком, Юрий Луценко борется с раком
Юрий Луценко. Фото: Генеральна прокуратура
Юрий Луценко. Фото: Генеральна прокуратура

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко болеет онкозаболеванием и перенес операцию в Германии.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сегодня, в день Веры, Надежды и Любви, закончился хирургический этап моего онкозаболевания. Спасибо украинским и немецким врачам. Позади 8-часовая операция и дни боли. Впереди - химиотерапия", - написал Луценко.

Он заверил всех, что все будет хорошо.

Также Луценко добавил, что несмотря на болезнь, остается в политике.

Как сообщали Українськi Новини, единственной причиной, которая заставила бывшего Народного депутата Украины Ирину Луценко, жену Юрия Луценко, досрочно сложить обязанности парламентария, стало резкое ухудшение состояния здоровья. В копии заявления на имя председателя Парламента Дмитрия Разумкова от депутата Ирины Луценко она указывает как причину ухода из Рады именно серьезные проблемы с самочувствием.

Также 12 ноября  Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко. За соответствующее решение проголосовали 275 депутатов при минимально необходимых 226.

Больше новостей о: Заболеваемость раком Юрий Луценко Борьба с раком Юрий Луценко борется с раком

Луценко сообщил, что борется с раком и перенес операцию в Германии
Сегодня Кабмин проведет заседание
Новости
Кандидатами в мэры Одессы зарегистрировали двух Зеленских, четырех Филимоновых, Саакашвили и Дарта Вейдера 11:00
Доллар после падения подскочил. Курс валют на 30 сентября 10:53
Байден сказал на дебатах, что Трамп
Байден назвал Трампа "щенком Путина" во время дебатов. Тот ответил, упомянув Украину 10:50
Общенациональный карантин продлят в Израиле еще более чем на месяц, — Нетаньяху 10:43
Спасатели предупредили о "желтом" уровне опасности в Киеве 10:33
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Украинцы получают фейковые постановления о штрафах. Как отличить липовое "письмо счастья" от настоящего 05:30
Курс доллара упал. Почем продают валюту в обменниках во вторник 10:23
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
больше новостей
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
Список кандидатов в мэры Львова пополнился "слугой народа" и нардепом 16:49
Суд над тещей Сергея Притулы
Теща Сергея Притулы, которая на машине сбила маму с ребенком, пришла в суд 12:01
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
больше новостей
В Украине новый антирекорд. Впервые более 4 тысяч "коронавирусных" больных за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok