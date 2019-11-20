Состояние здоровья Ирины Луценко требует значительного времени для лечения и реабилитации

Единственной причиной, которая заставила бывшего Народного депутата Украины Ирину Луценко досрочно сложить обязанности парламентария, стало резкое ухудшение состояния здоровья. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из документов, полученных Информационным агентством Українські Новини в ответ на соответствующий запрос в Верховную Раду Украины.

В копии заявления на имя председателя Парламента Дмитрия Разумкова от депутата Ирины Луценко она указывает как причину ухода из Рады именно серьезные проблемы с самочувствием.

"Информирую Вас, что в период с сентября 2019 г. по сегодняшний день (заявление датировано 1.11.19, - прим. Ред.) существенно ухудшилось состояние моего здоровья. Соответственно, это требует значительного периода лечения и реабилитации", - указала Луценко в заявлении на имя спикера Верховной Рады.

5 ноября Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины рассмотрел данное заявление Ирины Луценко и проголосовал за проект парламентского Постановления о досрочном прекращении ее депутатских полномочий.

Как сообщали Українські Новини, 12 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия депутата от фракции "Европейская солидарность" Ирины Луценко. За соответствующее решение проголосовали 275 депутатов при минимально необходимых 226.