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29 сентября 2020, вторник, 08:59 3
Верховная Рада и партии 2020-09-30T09:01:06+03:00
Українські Новини
Рада хочет предоставить право внеочередного получения жилья достигшим 23 лет сиротам

Рада хочет предоставить право внеочередного получения жилья достигшим 23 лет сиротам

Анна Рудык
Верховная Рада, Сироты, Дети-сироты, выдача жилья
Квартира. Фото: pixabay
Квартира. Фото: pixabay

Верховная Рада намерена предоставить детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые достигли 23 лет, право внеочередного получения жилья при условии пребывания на учете.

За принятие законопроекта №3577 за основу проголосовали 292 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предусмотрено, что лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, не теряют право на внеочередное получение жилого помещения при условии их пребывания в установленном порядке на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на момент достижения такими лицами 23-летнего возраста.

Также законопроектом предусмотрено предоставление возможности детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, лицам из их числа, в том числе после достижения ими 23 лет, по их желанию, получить денежную компенсацию за принадлежащее им для получения жилое помещение.

Кроме этого, предусмотрено урегулирование вопроса постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых является населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

Так, предусмотрено, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, достигшие 16 лет, и лица из их числа, состоящие на учете внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), берутся соответствующими органами местного самоуправления на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, по фактическому месту жительства, указанным в справке о постановке на учет ВПЛ.

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые достигли 16 лет, а также лица из их числа, местом происхождения или проживания которых до устройства в семьи граждан, учреждения для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, являются населенные пункты временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и Севастополе, и которые не состоят на учете ВПЛ, берутся на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, органами местного самоуправления по месту их проживания.

Смена места жительства этих лиц после постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий не является основанием для снятия их с соответствующего учета.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский подписал закон об отпусках для усыновителей детей-сирот.

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