На Трухановом острове выловят собак, покусавших советницу Ермака

После того, как бездомные собаки на Трухановом острове в Киеве покусали советницу главы офиса президента Викторию Страхову, с пострадавшей связались представители коммунальной службы "Киевская городская клиника ветеринарной медицины" и пообещали выловить собак, чтобы стерилизовать и отправить жить в приют.

Об этом Виктория Страхова написала на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что происшествие с ней стало достоянием общественности после публикации Українських Новин. Сразу же со страховой связались коммунальщики.

"Но из такой публичности вышел позитив: мне написала руководитель профильного предприятия КП "Киевская городская клиника ветеринарной медицины". Прочитала о том, что я была покусана собаками на Трухановом острове. Не так давно отрабатывали эту территорию, и собаки, которые там находились, были перемещены в приют", - рассказала Страхова.

У пострадавшей спросили точную локацию нападения. Животных пообещали выловить, стерилизовать и отправить в приют.

"И собаки будут счастливы и людям не будет вреда", - заключила советница Ермака.

Скриншот поста Виктории Страховой

Как сообщали Українськi Новини, 27 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести обязательную платную регистрацию домашних животных.

Кроме того, Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запретить использовать животных в цирках с 2021 года.

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