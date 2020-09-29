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29 сентября 2020, вторник, 23:22 19
Общество 2020-09-29T23:28:15+03:00
Українські Новини
На Трухановом острове выловят собак, покусавших советницу Ермака

На Трухановом острове выловят собак, покусавших советницу Ермака

Кира Молчанова
Киев, Собаки, Труханов остров, Нападение собаки
Виктория Страхова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Виктория Страхова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova

После того, как бездомные собаки на Трухановом острове в Киеве покусали советницу главы офиса президента Викторию Страхову, с пострадавшей связались представители коммунальной службы "Киевская городская клиника ветеринарной медицины" и пообещали выловить собак, чтобы стерилизовать и отправить жить в приют.

Об этом Виктория Страхова написала на своей странице в Facebook.

Она рассказала, что происшествие с ней стало достоянием общественности после публикации Українських Новин. Сразу же со страховой связались коммунальщики.

"Но из такой публичности вышел позитив: мне написала руководитель профильного предприятия КП "Киевская городская клиника ветеринарной медицины". Прочитала о том, что я была покусана собаками на Трухановом острове. Не так давно отрабатывали эту территорию, и собаки, которые там находились, были перемещены в приют", - рассказала Страхова.

У пострадавшей спросили точную локацию нападения. Животных пообещали выловить, стерилизовать и отправить в приют.

"И собаки будут счастливы и людям не будет вреда", - заключила советница Ермака.

Скриншот поста Виктории СтраховойСкриншот поста Виктории Страховой

Как сообщали Українськi Новини, 27 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести обязательную платную регистрацию домашних животных.

Кроме того, Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запретить использовать животных в цирках с 2021 года.

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