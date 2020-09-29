Почти половину воды, подаваемой в дома киевлян, очищают без хлора, — Кличко

40% воды в Киеве, подаваемой в жилые дома, очищается и обеззараживается без хлора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Ежедневно киевляне потребляют около 700 млн литров воды. Сегодня уже 40% воды, подаваемой в дома киевлян, очищают и обеззараживают так, как это делают в европейских странах. Мы постепенно оставляем устаревшие технологии хлорирования в прошлом, поскольку использование жидкого хлора - это большие экологические и хозяйственные риски," - сказал мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко во время проверки работы Днепровской водопроводной станции, где построен новый цех обеззараживания воды диоксидом хлора.

Он отметил, что станция работает уже больше 80 лет и поставляет почти 30% воды городу.

Еще более 10% воды для киевлян поставляют 14 артезианских насосных станций, которые переведены с обеззараживания хлором на обеззараживание гипохлоритом натрия.

Также до 2022 года планируется модернизировать Деснянскую водопроводную станцию, обеспечивающую 60% воды жителей столицы.

Кличко отметил, что после внедрения технологии обеззараживания воды диоксидом хлора хлорное хозяйство выведут из эксплуатации и законсервируют.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале 2019 года коммунальное предприятие "Киевводоканал" договорилось с компанией "Киевметрострой" о реконструкции Днепровской водопроводной станции с внедрением технологии обеззараживания питьевой воды диоксидом хлора за 78,2 млн гривен.

В 2019 году замены требовали 35,6% водопроводных сетей, фактически было заменено 2,1% из общего количества аварийных и ветхих сетей.

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